德國12月工業生產下滑3.5% 德國經濟仍陷泥沼

據《彭博》報導，德國於週五 (7 日) 公佈了 12 月份工業生產月增率，報負 3.5%，衰退幅度大於市場預估值負 0.2%，創下自金融海嘯以來最差的表現。

另外，工業生產年率則報衰退 6.8%，衰退幅度大於前月份的負 2.6%，以及市場預估值負 3.6%。

德國工業生產年增率、工廠訂單年增率 (圖：Bloomberg)

除了工業生產大幅衰退之外，工廠訂單亦報年減 8.7%，創下近十年來最大的衰退幅度。在去年一整年，由於受到中美貿易戰、以及脫歐不確定性的影響，再加上歐洲日益嚴格的汽車排放標準，對於德國汽車產業造成衝擊，導致德國經濟深陷泥沼。

儘管根據日前所公佈的企業信心指數，顯示德國企業對於未來景氣抱持樂觀態度，但實際公佈的經濟數據卻是不如市場預期。除此之外，隨著武漢肺炎疫情的擴大，全球企業活動皆受到衝擊，預期也將導致德國的經濟，面臨著更大的挑戰。

由於經濟復甦狀況不如預期，德國政府採取財政寬鬆政策的必要性也提升，德國政府於日前表示，將會擴大支出以提升經濟，但並未承諾具體的財政刺激措施。

除了德國以外，其他歐元區主要經濟體的製造業表現，亦呈現衰退趨勢。法國 12 月份的工業生產下滑了 2.8%，西班牙則是下滑了 1.4%，另外，荷蘭的衰退幅度為 1.7%，創下自 2018 年以來最差的表現。

受到歐元區各國製造業景氣不如預期的影響，歐元匯價應聲下滑。於週五 (7 日) 台北時間下午 18 時許，歐元兌美元下跌 0.18%，達 1.0961。

歐元兌美元匯價 15 分鐘 k 線圖

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