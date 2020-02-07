IMF：中東富裕國財富恐於15年內耗盡 淪為淨債務國

國際貨幣基金 (IMF) 週四 (6 日) 警告，海灣阿拉伯國家如果不加快財政改革，未來 15 年後，他們來自於油氣相關的 2 兆美元金融財富，可能會消失殆盡。

在題為「海灣合作委員會 (GCC) 石油和財政可持續性的未來」報告中，IMF 稱，在考慮到收入和人口增長之後，全球石油需求呈現出強勁而持續的下降趨勢，下滑速度可能比預期更快。

IMF 在報告中指出，全球石油需求預計於 2040 年或更早時達到頂峰，這可能對石油輸出國帶來重大影響，這些國家應加快財政改革。

海灣合作委員會由 6 個國家組成，占世界原油產量的 5 分之一。

IMF 認為，如果不進行果斷的經濟改革，中東富裕國家可能會在 2034 年耗盡他們的淨金融財富，並成為淨債務國。此外，再過十年，他們的非石油財富也將枯竭。

IMF 中東中亞部主任 Jihad Azour 強調，中東國家需要長期和戰略性思維，因為石油市場正在從需求和供應兩方面，發生結構性變化。

IMF 指出，石油需求的變化，在未來幾年可能變得更明顯，在 IMF 基準預測中，全球石油需求將在 2040 年左右達到頂峰，全球天然氣需求的增長預計也將放緩，儘管仍將保持正成長。

國際能源署石油工業和市場部門主管 Neil Atkinson 在去年底也警告，石油需求可能在 2030 年代頂峰，人口增長仍是石油需求的主要驅動力。

IMF 指出，自 2014 年以來，石油收入的下降引發了一段密集的改革時期，其中包括大量的財政革新措施。然而，碳氫化合物收入減少的影響並未因此完全抵消。