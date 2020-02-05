澳洲央行總裁對經濟前景樂觀 澳幣兌美元幾無變動

儘管澳洲央行總裁 Philip Lowe 週三 (4 日) 發表樂觀評論，認為澳洲經濟正經歷溫和轉折，但市場意興闌珊，澳幣兌美元匯率持穩在 1 澳幣兌 0.67 美元上下。

澳洲央行預期，隨著全球經濟改善，澳洲今明兩年的經濟成長有望達到 2.75% 及 3%，超過平均水準，Lowe 表示，美中貿易停戰以及英國脫歐有望解決，都可能有助於全球成長。

澳幣兌美元 (圖表取自 Investing.com)

Lowe 認為，雖然澳洲的叢林大火，以及現階段的新型冠狀病毒疫情，影響了去年底到今年初的成長，但這些影響都是暫時性的。2019 年下半年起，經濟已出現「溫和轉折」，Lowe 因而對復甦抱持高度信心。

數據顯示，澳洲央行 12 月的失業率降至 5.1%，而最後一季的通膨也上升，這都使央行認為降息並無緊迫性。

澳洲央行稱，除非失業率上升，同時通膨低迷不振，否則不考慮降息。Lowe 在回答詢問時說，利率的確仍有可能下降，但他並不希望這種情況發生。

目前澳洲央行維持樂觀態度，Lowe 認為，利率可能出現一段穩定期，暗示政策目前處於中性。

交易員認為央行 3 月份降息的可能性微乎其微，而 4 月降息的機率也低於 50%。

澳盛銀行 (ANZ) 經濟學家 David Plank 指出，在利率降至 0.75% 的歷史新低後，澳洲央行似乎增加了耐心，不打算快速動作，以降低失業率，這大大推遲了下一次降息的時機。