澳洲央行決議維持利率不變 澳幣短線強升

澳洲央行週二 (4 日) 維持利率在 0.75% 的歷史低點不變，合於市場預期。

數據顯示，澳洲就業人數有所改善，通膨率略為提高，住房市場與貿易平衡也轉佳，均幫助央行暫緩降息決定。

受到澳洲央行維持利率不變的帶動，澳幣兌美元在決議後短線強升，暫報上漲 0.34% 至 1 澳幣兌 0.6714 美元。

澳幣兌美元走勢 (圖表取自 Investing.com)

Westpac 首席經濟學家 Bill Evans 之前預計，澳洲央行在 4 月之前不會有所行動，但今年仍將持續量化寬鬆。

Evans 在利率決議前表示，為了解決糟糕的通膨，以及表現不佳的經濟，澳洲央行在 8 月份之前，將利率壓低至 0.25% 是合理的預期。

CoreLogic 研究主管 Tim Lawless 認為，鑑於澳洲森林大火的程度以及當前武漢肺炎疫情的不確定性，澳洲央行選擇保留一些彈藥是合理的決定，但如果這些情況的發展比預期更嚴重，澳洲央行仍可能需要一些降息的空間。

Tim Lawless 表示，迄今為止，低利率僅反映在房地產市場，並未帶來全國經濟狀況的改善，房價則自去年 6 月以來，上漲了 6.7%。

Lawless 指出，重要的是，接下來有機會見到一些早期跡象，表明房地產的力量轉移到其他領域。