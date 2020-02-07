分析師警告：別看到利多就追進 未來美股下跌10%機率高

在北京承諾下調原產於美國約 750 億美元進口商品及美國總統川普在彈劾案順利過關之下，美股週四 (6 日) 繼續走強，不過一些分析師警告，投資人此時不宜追高，未來美股恐怕難逃 10% 的修正。

Miller Tabak 首席市場策略師 Matt Maley 表示，過去一段期間以來，股市已經得到「完美定價」，未來股市下挫 10% 的機會，將遠高於再漲 10%。

他表示，由於大多數散戶投資人在 2019 年獲得出色的回報，此時不宜去追逐股市風險或跟隨市場大戶進場。

Maley 指出，今年初如果市場出現回彈，機構投資人必須在場內，他們不能落後，否則在年度的剩餘時間就很難追趕績效。這使得那些市場大戶必須在漲勢中買進，不論他們對長期股市的看法如何。

美股表現與銅價走勢比較 (圖表取自 Zero Hedge)

但對普通投資人來說，卻不應該像去年一樣，料定市場即將再飆而進場投資。他認為，太多投資人沉迷於極端情況，認為股市還會有像去年那樣的 30% 漲幅，要不然就是猜測股市即將崩潰。

Maley 指出，多數的時間點，股市表現都介於兩者之間，他說：「現在由於市場已擴張至此，我認為追高進場不是個好主意。」

花旗集團首席美國股票策略師 Tobias Levkovich 在最新的報告中表示，目前所接觸到的客戶，似乎都想逢低承接，這不是個好消息。雖然新型冠狀病毒在湖北以外的傳播速度放緩，但不該認為疫情的影響已經過去。

Allstarcharts 的 JC Parets 發布推文表示，目前留在市場的部位宜小不宜大，比起取得更多獲利，目前時機更應該確保現金。