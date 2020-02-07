〈能源盤後〉俄國反對擴大減產 原油漲跌互現

週四 (6 日) 交易，原油期貨價格漲跌交錯，WTI 原油價格收高，但 Brent 原油價格收低。

由於冠狀病毒蔓延中國，能源需求預計遭打擊，致使油價受創，OPEC 與其盟國主張全球減產以穩定暴跌的原油價格，但根據外電，該提議遭俄羅斯反對，且該提議尚需 OPEC 部長正式批准。

根據外電，OPEC+ 聯合技術委員會 (JTC) 建議 OPEC + 減產 60 萬桶 / 日。S&p Global Platts 表示，該減產建議要求自 4 月開始執行一直到 6 月底。維也納 JTC 會議原預計週三結束，但已延長至第三日開會。

但 JTC 並非決策團體，且該建議須由 OPEC 石油部長審酌，且俄羅斯已表態反對。俄羅斯能源部長 Alexander Novak 表示，「我甚至還沒準備好告訴你我們準備好了沒，我們還沒全面了解狀況並搞清楚冠狀病毒的發展與預期。」

RBC 資本市場分析報告指出，「本周倉促召開 JTC 特別會議的決定提高了市場對 OPEC 將迅速採取行動的預期。但是 JTC 始終無法提供清晰的生產訊息，因為它只能根據各部長情況做出政策建議。」

根據外電，OPEC + 部長排定 3 月 5 日至 6 日間召開會議，目前尚未決定是否提早開會。

3 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 20 美分或 0.4%，收每桶 50.95 美元。WTI 週一踏入熊市，但昨日大漲 2.3%。

4 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 35 美分或近 0.6%，收每桶 54.93 美元。WTI 週一踏入熊市，但昨日大漲 2.5%。

IHS Markit 能源市場分析師 Marshall Steeves 表示，「顯然 OPEC 正在考慮每日減產 60 萬，其中沙烏地阿拉伯似乎是最努力推動者，但俄羅斯又再次反對，他們可能認為冠狀病毒會在 4 月達高峰，因此在第二季執行減產有點太早了。」

「冠狀病毒的反應和遏止的不確定性是需求後續遭破壞程度的關鍵，如果病毒進一步擴散或持續時間拉長，這會是關鍵，倘若沙國再不減產，我們恐怕會看到 Brent 油價跌破 50 美元。」

前一日因傳冠狀病毒疫苗有所進展，激勵原油上漲，且上週美國汽油庫存意外下降，多少有助於抵銷原油庫存連續 2 週上升的壓力。

其他能源商品

3 月交割的汽油期貨價格上漲 0.8%，收每加侖 1.498 美元。

3 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1.2%，收每加侖 1.6654 美元。

3 月交割的天然氣期貨價格上升 0.1%，收每百萬 Btu 1.862 美元。

EIA 公布，上週 (1 月 31 日止) 天然氣庫存下降 1370 億立方英呎。根據 S&P Global Platts，分析師原預期天然氣庫存下降 1260 億立方英呎。

週一天然氣期貨價格收在 1.819 美元，為 2016 年 3 月以來最低收盤價。