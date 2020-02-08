〈能源盤後〉冠狀病毒肆虐全球 非農未能消弭市場擔憂 原油連續5週收低

週五 (7 日) 交易，原油期貨價格下跌，本週為連續第五週收低，即使美國就業成長強勁，也未能消弭市場對冠狀病毒衝擊全球經濟的擔憂。

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 表示，「週五的美國經濟數據根本不重要，且原油價格顯然早就反映這數據了。」

美國週五公布的非農就業報告顯示，1 月份新增就業人數 22.5 萬人，根據 MarketWatch 調查，此數據遠優於經濟學家預期的 16.5 萬人。

但投資者更關注 OPEC 與其盟國是否「就供應問題採取任何行動，我們需要削減供應，冠狀病毒對需求端的衝擊相當大，這才是市場主要擔憂之處。」Aslam 說。

在此背景下，原油一直承壓，本週稍早也因此跌入熊市，即相較峰值的跌幅在 20% 以上。

3 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 63 美分或 1.2%，收每桶 50.32 美元，本週下跌 2.4%。

4 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 46 美分或近 0.8%，收每桶 54.47 美元，本週下跌 3.8%。

WTI 原油期貨和 Brent 原油期貨均連續 5 週收低，為 2018 年 11 月以來最長跌勢。

因應中國爆發冠狀病毒對石油需求造成的衝擊，OPEC + 聯合技術委員會 (JTC) 週四建議成員每日減產 60 萬桶，S&P Global Platts 表示此建議要求自 4 月開始減產且一路執行至 6 月底。投資者權衡俄國對此減產建議的反應。

但 JTC 並非決策機構，仍須經由 OPEC 各石油部長審酌提案。OPEC + 部長會議定於 3 月 5 日至 6 日舉行，根據報導，目前尚未決議提早開會。

俄國抵制 JTC 此建議，俄國能源部長 Alexander Novak 週五表示，俄國需要更多時間來分析石油市場，下週會進一步闡明其對擴大減產的立場。他並估計，因中國冠狀病毒的爆發，今年全球石油需求可能下降 15 萬至 20 萬桶 / 日。

中國國家衛生委員會周五公布，目前冠狀病毒確診人數 31264 人、死亡人數 637 人。

S&P Global Platts 周五公布的調查顯示，OPEC 1 月原油產量下降 47 萬桶 / 日，降至 2908 萬桶 / 日。調查指出，沙烏地阿拉伯的減產和利比亞封鎖，致使 OPEC 產量下降至 4 個月低點。

調查顯示，根據 OPEC 與盟國的供應協議，10 成員國每日產量 2482 萬桶，較其每日產量上限 2515 萬低了 33 萬桶，意味遵循率 128%，每日減產 170 萬桶 (今年初設定減產的標準係與 2018 年 10 月水準相較)。

返回美國市場，Baker Hughes 周五公布，本週活躍的鑽井機具數量增加 1 個至 676 個，但整體活躍的鑽井平台仍維持不變在 790 個。

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