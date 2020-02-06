疫情擴及LNG市場 中國最大買家援引「不可抗力」條款暫拒接收

武漢肺炎疫情的影響，正擴及大宗商品市場，中國最大的液化天然氣 (LNG) 買家中國海洋石油公司向殼牌 (Shell)、道達爾 (Total) 等供應供應商發出通知，目前因疫情導致的「不可抗力」，將停止接收付運液化天然氣。

《彭博社》引述知情人士透露，中海油集由對部分合約援引「不可抗力」，(force majeure) 條款，可能是全球大宗商品市場首次因武漢肺炎引用不可抗力條款，意味著疫情擴大正遏制需求並限制物流，對關鍵原物料的運送造的干擾也正在擴大。

中國是全球主要原物料消費國。(圖：Bloomberg)

中海油已向荷蘭皇家殼牌及道達爾等供應商發出相關通知，另一供應商伍德塞德石油則表示，會密切留意對市場的潛在影響。

事實上，出於疫情防控因素，內地不少工廠延後復工，加上交通限制等措施，進一步令能源需求減少；而人手不足亦導致貨運受阻，對大宗商品價格構成壓力。

上周中國國際貿易促進委員會表示，會支持受武漢肺炎疫情影響的企業因無法控制原因而無法履行合約，開出「不可抗力事實性證明書」，為企業最大限度減輕因疫情造成不能履行合同的責任，維護企業合法權益。

在供應過剩和冬季氣溫溫和的情況下，亞洲液化天然氣的價格原本就處於歷史最低水平，目前中國因疫情防控，使得不少工廠延後復工，人力不足也使得貨運受阻，壓抑大宗商品價格。

市場分析，中海油援引不可抗力條款，停止接受付運商品，此舉將讓亞洲液化天然氣現貨價格進一步承受壓力。

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