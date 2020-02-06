〈美股早盤〉市場靜待週五非農 四大指數早盤小漲

週四 (6 日)，中國宣布下調部分美輸中進口商品加徵關稅，釋出貿易利好消息，不過美股四大指數早盤反應平淡，市場靜待週五 (7 日) 的一月份非農報告數據。

中國下調部分對美關稅

中國國務院今 (6 日) 宣布將自 2 月 14 日起，下調對美國約 750 億美元進口商品的加徵關稅，並稱關稅減免的相關工作仍會持續進行。

在武漢肺炎防疫措施上，中方也稱已對相關進口物資實施免稅政策，即不會對美輸中防疫物資實施加徵關稅政策。

武漢肺炎疫情

據中國國家衛生健康委員會數據，截至週三 (5 日)24 時止，中國已確診病例新增 3694 例，死亡 73 例，累計確診病例達 28018 例，死亡 563 例。

美國 1 月非農新增就業

台北時間週五 (7 日) 晚間 21:30，美國勞工部即將公布 1 月新增非農就業數據，市場預期為 16 萬人，前值為 14.5 萬人。XM 分析師 Christina Parthenidou 表示，若薪資數據樂觀，則有望緩和美國 Q1 GDP 增速放緩的悲觀情緒。

截至台北時間週四 (6 日)23 時許：

道瓊指數上漲 35.54 點或 0.12%，暫報 29326.39 點

那斯達克上漲 6.26 點或 0.07%，暫報 9514.94 點

標普 500 上漲 1.39 點或 0.04%，暫報 3336.08 點

費半下跌 16.61 點或 -0.87%，暫報 1892.91 點

台積電 ADR 下跌 0.45% 至每股 57.47 美元

十年期美債殖利率上漲 0.728% 至殖利率 1.661%

紐約輕原油下跌 0.30% 至每桶 50.60 美元

布蘭特原油下跌 1.16% 至每桶 54.64 美元

黃金上漲 0.26% 至每盎司 1566.90 美元

美元指數上漲 0.04% 至 98.195 點

道瓊指數江波圖 (圖片：Google)

焦點個股

高通 (QCOM-US) 早盤下跌 3.96%

基於 non-GAAP 之 2020 會計年度 Q1 財報關鍵數據：

Q1 營收報 50.57 億美元，高於去年同期的 48.15 億美元，年增率成長 5%，超越市場預期的 48.3 億美元。

Q1 淨利報 11.51 億美元，低於去年同期的 14.64 億美元，年增率大跌 21%。

Q1 經調整後每股盈餘報 0.99 美元，低於去年同期的 1.2 美元，但超越市場預期的 0.85 美元。

營收拆分主要部門別來看：

Q1 QCT 部門營收報 36 億美元，超越市場預期的 34 億美元，但比去年同期的 37 億美元年減 3%。

Q1 QTL 部門營收報 14.04 億美元，比去年同期的 10.18 億美元年增 38%。

Q1 共出貨 MSM 晶片 1.55 億顆，比去年同期的 1.86 億顆年減 17%，但季增 300 萬顆。

推特 (TWTR-US) 早盤大漲 14.29%

關鍵財報數據：

Q4 營收報 10.1 億美元，年增 11%，高於市場預期的 9.97 億美元，且營收首度突破 10 億美元大關

Q4 淨利報 1.19 億美元，年減 53.3%

Q4 調整後每股盈餘報 0.25 美元，年減 19%，低於市場預期的 0.29 美元

今日關鍵經濟數據

美國截至當週 (2/1) 初請失業金人數報 20.2 萬人，為 9 個月低位，前值 21.6 萬人

美國截至當週 (2/1) 初請失業金人數四週均值報 21.175 萬人，前值 21.45 萬人

初次申請失業金人數 圖片：calculatedrisk

華爾街分析

Blackstone Group Inc. 首席投資策略師 Joe Zidle 表示，由於新型冠狀病毒導致業務中斷，企業在短期內將持續掙扎，不過中國近期重新開放市場並注入刺激措施，打破了最壞情況發生的可能性，並且重振投資人信心。

針對貿易樂觀消息，XM 高級投資分析師 Raffi Boyadjian 於研究報告中表示，此舉不僅使中國企業獲益，還讓未來雙邊貿易會談的道路變得更通暢。