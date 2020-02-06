數位帳戶兩大優勢 至去年底開戶數338.4萬戶 年增1.24倍

在純網銀效應與金融交易習慣改變驅使下，數位存款帳戶戶數大爆發，根據金管會統計，截至去 (2019) 年底數位帳戶戶數高達 338.4 萬戶，較 2018 年底 150.8 萬戶一年內大增 1.24 倍。

因應數位金融時代來臨，台新銀行在 2016 年首推數位帳戶，主打活儲帳戶存款利率媲美定存利率，掀起市場風潮，在各銀行競相推出數位帳戶帶動下，讓數位帳戶問市 4 年後戶數突破 300 萬戶。

金管會表示，至去年底銀行數位帳戶開戶數前五大分別為：台新銀行 179.3 萬戶、國泰世華 46.5 萬戶、王道銀行 42.4 萬戶、永豐銀行 22.5 萬戶，以及第一銀行 13.5 萬戶。

以成長幅度來看，台新銀行的數位帳戶年增幅 1.31 倍，國泰世華銀行開戶數年增幅也有 89.2%；此外，一銀雖在 2018 年才推出數位帳戶，但在銀行行銷策略奏效下，開戶數從前年底的 641 戶，短短一年後暴增至 13.5 萬戶，成長幅度 209 倍。

銀行局副局長莊琇媛分析，數位帳戶開戶數大幅成長推測可能有兩大原因，包括一、民眾網路交易習慣增加，對於數位帳戶接受度高；二、因應純網銀今年上路，銀行強化數位帳戶行銷。

官員表示，數位帳戶共有三大類，包括第一類帳戶是以自然人憑證線上開戶，第二類則是存戶透過已開立帳戶在線上加開，第三類則是透過他行信用卡或存款，線上開戶。

根據金管會統計，目前數位帳戶主要以第三類帳戶為大宗，開戶數高達 130.3 萬戶居冠，其次則是第一類帳戶約 104.4 萬戶，第二類帳戶則以 103.7 萬戶緊追在後。