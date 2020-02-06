〈能源盤後〉美汽油、蒸餾油庫存均降且傳疫苗有進展 原油收高

週三 (5 日) 交易，原油期貨價格收高。美官方報告顯示，美國汽油和蒸餾油庫存均下降，推升石油產品價格，即使原油庫存連續 2 週上升。

甚至在庫存報告公布前，原油期貨價格便走高，WTI 原油期貨價格終止 5 日跌勢。

此外，一份未經證實的冠狀病毒治癒報告振奮了全球風險情緒，抑制了中國原油需求再下降的預期，對原油提供了支撐力。

報導稱，OPEC 與其盟國在維也納的技術會議上討論擴大減產，包括每日減產 80 萬桶至 100 萬桶，此消息也提振油價，雖然報導稱該會議最終沒有做出任何宣布，但有計畫在週四重新召集未在行程表上的第三日會議。

Tyche 資本顧問公司總監 Tariq Zahir 表示，「市場擔心的是需求狀況，尤其是中國的需求，因為石油供應過剩的情況可能會更快速發展，因為冠狀病毒的散播可能會進一步壓低原油需求。」

3 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.14 美元或 2.3%，收每桶 50.75 美元。該契約週一踏入熊市。

4 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.32 美元或近 2.5%，收每桶 55.28 美元。

Brent 週一也踏入熊市，週二收盤價為最前月契約自 2018 年 12 月 31 日以降最低。

EIA 公布原油庫存連續 2 週增加，但汽油和蒸餾油庫存下降，該庫存報告公布後，原油延續稍早漲勢。

EIA 公布，上週 (1/31 止) 美國原油庫存增加 340 萬桶。根據 S&P Global Platts，分析師先前預期原油庫存增加 300 萬桶，而 API 周二公布增加 420 萬桶。

ClipperData 商品研究主管 Matt Smith 表示，「原油庫存增加是因為煉油活動仍受到抑制，連續 2 週保持在每日 1600 萬桶以下。」

「但汽油庫存 13 週以來首次下降，同時蒸餾油連續 3 週下降，隱含需求上升了。」

EIA 數據顯示，上週汽油庫存意外下降 10 萬桶、蒸餾油庫存下降 150 萬桶。根據 S&P Global Platts，分析師先前預期汽油庫存增加 190 萬桶、蒸餾油下降 10 萬桶。

其他能源商品

3 月交割的汽油期貨價格上漲 3%，收每加侖 1.4863 美元。

3 月交割的熱燃油期貨價格上漲 3.9%，收每加侖 1.6454 美元。

3 月交割的天然氣期貨價格下降 0.6%，收每百萬 Btu 1.861 美元。

根據 S&P Global Platts，分析師預期上週天然氣庫存下降 1260 億立方英呎。

截稿前，中國新型逛狀病毒死亡人數上升至 549 人，確診人數 27429 人。然而，中國媒體報導，浙江大學研究人員已發現一種治療冠狀病毒的有效藥物。另外，一組英國科學員聲稱相關疫苗已有所進展。

但世界衛生組織 (WHO) 仍稱，「目前沒有已知有效的治療方式可以抵抗此病毒。」

Oanda 高階市場分析師 Edward Moya 週三研究報告指出，「在研究員宣布冠狀病毒疫苗有所突破之後，原油崩盤的趨勢可望結束，能源交易者可能會開始將『第二季中國原油需求返回正常」反映在價格上。