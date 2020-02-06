【馮冠華專欄】股票市場可能已開始康復之旅

2 月 6 日推介 - 小米（1810）

1）上日港股市況總結：恆指週三反覆造好。指數以 26868 點開出，上升約 193 點，之後在期指帶動下升幅急速蒸發。及後上證升勢較明顯，並突破 2800 點，恆指重拾升勢，最多曾升近 250 點，高見 26926 點。午後上證升幅有所收窄，恆指在騰訊轉弱下曾一度倒跌，最終以 26787 點收盤，上升 111 點並錄三連升。成交金額按日下跌約 1.5% 至 1338 億。港股通南向錄淨流入，金額倍升至約港幣 68 億，創兩年以來淨買新高。滬深股通北向轉為淨流出，但金額只是約 3 億人民幣。藍籌 32 升 15 跌 3 持平。



板塊方面，半導體表現最突出，汽車、豬肉、出口、醫藥、教育及物管股也普遍造好，澳門博彩股也回穩。做空方面，比率回落至 14.6%。牛熊證街貨最新比例為 43:57，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 58:42。重貨區方面，熊證下移至 27150-27199，牛證則仍在 26100-26149。恆指夜期報 26935 點，上升 195 點，高水 148 點。港股 ADR 上升 210 點，相當於恆指 26997 點。

簡評：恆指昨天的走勢，大部分時間均和上證接近。盤中恆指期貨極為波動，滬深港通南北向資金流也頗不尋常（週一大額淨流入的北向交易，轉為淨流出，而南向淨流入卻在昨天倍升，單是建行（939）、工行（1398）和中國銀行（3988）已佔淨流入的接近一半）；另外，權重股騰訊（700）及北水竉兒美團點評（3690）更要逆市下跌，筆者感覺好像國家隊大戰外資空軍，維穩與做空的對決。大市成交金額維持高企，做空也再度回落，上證和恆指均能報升收場，如果跟據這樣的假設，國家隊似暫佔上風了。

值得一提的是，港股收盤後人民幣突急漲，恆指夜期早段更大升逾四百點，升破 27000 點；據說是因為外國傳媒引述內地消息報道，指有大學發現具有能治療武漢肺炎的藥物；及後世衛發言人又指「目前尚無針對這種病毒的已知有效療法」，消息出台後，夜期升幅只略為收窄，但仍高企於 27000 點之上。陰謀論看，挾空二部曲今天或會出現。在疫情的層面，死亡率維持在約 2%，但痊愈比率有所增加，疑似個案也有減少跡象，當香港全城還在瘋搶口罩、方便麵、紙巾和米的同時，股票市場可能已開始康復之旅了。

至於推介，筆者仍偏重昨天早報所推介的概念股；今天挑選小米（1810）吧。另外，由於美股強勁，也可留意一些出口美國相關公司，創科（669）、敏華（1999）、敏實（425）、德昌（179）甚至聯想（992）均可考慮。

2）內地媒體報道，中日友好醫院王辰、曹彬團隊在武漢市金銀潭醫院宣布，啟動瑞德西韋（remdesivir）治療新型冠狀病毒感染研究。意味這個近日網絡熱議的抗病毒藥物，正式開始進入臨床試驗。國家藥監局已經同意中日友好醫院和中國醫學科學院可以在感染新型冠狀病毒的患者中開展臨床試驗。按照計劃，該試驗將入組輕和中症患者 308 宗，重症患者 453 宗。曹彬表示，這項研究將執行嚴格的隨機雙盲試驗，以評價瑞德西韋在新型冠狀病毒的療效和安全性。（信報）

3）美股上日市況總結：美股三大指數繼續造好，當中道指上升 483 點或 1.68%，標指和納指則分別上升 1.13% 及 0.43%。十年期債息在 1.649%。美滙指數在 98.26，紐約期油報 51.17 美元。

4）個股訊息（信報、經濟日報，交易所公告等）：多間內房公佈 1 月銷售數據，龍光地產（3380）銷售額升逾 4 成；中國金茂（817）銷售額亦升 1.9%。合景泰富（1813）預售額按年增 1.2%； 富力地產（2777）權益合約銷售總金額按年跌 10.3%。融創中國 (01918) 實現合同銷售金額按年減少 22.25%。萬科企業 (2202) 合同銷售金額按年增長 12.34%。雅居樂集團 (03383) 預售金額按年下跌 18.51%。

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