【馮冠華專欄】估計恆指今天或先整固

2 月 7 日推介 - 中手游（302）

1）上日港股市況總結：恆指週四高開高走。指數以 27175 點開出，上升約 388 點，之後升幅曾收窄至 242 點，低見 27029 點，及後上證重拾升勢，恆指升幅再擴大，最多曾升近 821 點，高見 27608 點。最終以 27494 點收盤，上升 707 點並錄四連升。成交金額按日再下跌約 1.5% 至 1317 億。港股通南向錄淨流入，但金額減少過半至約港幣 24 億。滬深股通北向轉回淨流入，且金額高達 106 億人民幣。50 隻藍籌全面上升，升幅由 0.08% 至 5.42%。



板塊方面，多個板塊造好，以出口、內航、石油相關、內銀、內險、中資券商、手遊及中資電訊較搶眼。做空方面，比率回升至 15.0%。牛熊證街貨最新比例為 43:57，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 19:81。重貨區方面，熊證上移至 27950-27999，牛證則上移至 26550-26599。恆指夜期報 27295 點，下跌 87 點，低水 199 點。港股 ADR 下跌 167 點，相當於恆指 27326 點。

簡評：雖然武漢肺炎暫時仍未有可靠藥物可醫治，但拯救股市，不管是暴力與否，有足夠鈔票便是靈丹妙藥。如果昨天早報假設的國家隊大戰外資空軍屬實，那麼國家隊應是完勝了。昨天港股的反彈，以舊經濟及積弱股為首，甚至連疫情重災的航空股也大升，和香港市面上繼續的人心惶惶，相映成趣。從另一角度看，標指和納指在週三晚齊創新高，道指亦把上週五的大跌全數追回，若視肺炎事件為全球之威脅，美股也恐難獨善其身；回看當年沙士期，恆指亦是早在疫情明確轉好前已率先反彈，金融市場是否疫情的引路明燈，相信不久便會知曉。

上證三連升恆指四連漲，從高低位計算，兩者均追回接近一半的失地。若疫情可以好轉，再上升空間自然不少；但若這次升浪是由國家隊帶動，維穏和挾空的目標以達，縱使銀彈充裕，亦未必再積極干預市場。早前，筆者曾說以傳統智慧推斷，強勢股集體崩盤，或是大市離見底不遠；而昨天舊經濟及積弱股的爆升，不難理解為反彈浪的尾聲。接下來的，市場可能先呈窄幅上落，板塊個別發展，再靜待疫情的最新發展。由此推斷，今天恆指或有整固可能，特別是在大升後及週未前，而變數是上證的表現，也要留意近日頗飄的南北向資金流狀況。

大升後推介公司倍感難度。建議中手游（302），昨天尾市股價略有突破，近日走勢亦較落後其他的手遊股，上市初期熱炒，再回落整固，手遊股有不錯的免疫力，可留意。

2）內地媒體引述知情人士透露 ，京東及百度原本有意於今年首季回港上市，但因疫情仍然不明朗，故有機會押後回流計劃。另外，提供人臉辨識等人工智能解決方案的曠視科技，原計劃在本月初招股，但因疫情所累，暫緩上市。（信報）

3）美股上日市況總結：美股三大指數繼續造好，當中道指上升 89 點或 0.3%，標指和納指則分別上升 0.33% 及 0.67%。十年期債息在 1.644%，美滙指數在 98.47，紐約期油報 51.09 美元。

4）個股訊息（信報、經濟日報，交易所公告等）：中銀香港 (02388) 因應目前抗疫防疫的需要，推出抗疫防疫五項金融服務支持措施，包括提供物業按揭貸款「還息不還本」安排。

莎莎國際（00178）公布，香港及澳門在新春期間的零售銷售下挫 76.9%，同時全體執行董事將減薪 75%。

中國海外發展（00688）公布，集團 1 月合約物業銷售金額約 202.76 億人民幣，按年下跌 17.9%；銷售樓面面積約 110.31 萬平方米，按年跌 11.9%。

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