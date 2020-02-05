【馮冠華專欄】港股夜期及ADR預示反彈持續

2 月 5 日推介 - 舜宇光學（2382）

1）上日港股市況總結：恆指週二反彈持續。指數以全日低位 26491 點開出，上升約 134 點；之後的走勢大致被上證的波動帶動，最多曾升近 373 點，高見 26730 點，最終以 26676 點收盤，上升 319 點。成交金額按日下跌約 1% 至 1359 億。港股通南向錄淨流入，金額急升至約港幣 30 億。滬深股通北向也是淨流入，但金額大幅減少至約 49 億人民幣。藍籌 44 升 4 跌 2 持平。



板塊方面，內房、手機設備、半導體、科技、新經濟、內銷、醫藥、教育、物管及 5G 相關股均有好表現。做空方面，比率回落至 15.3%。牛熊證街貨最新比例為 45:55，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 100:0。重貨區方面，熊證仍在 27950-27999，牛證則上移至 26100-26149。恆指夜期報 26919 點，上升 143 點，高水 243 點。港股 ADR 上升 180 點，相當於恆指 26856 點。

簡評：雖然肺炎疫情並無明顯改善，但昨天人民幣回升破 7，上證在週一急跌後亦有反彈，加上道指期貨盤中造好，這些應是帶動恆指昨天上升的主因。指標上，升市也較具說服力，包括大市成交金額維持高企、港股通南下資金淨流入急升、藍籌升多跌少，以及板塊升幅較全面。當然，筆者亦不會排除昨天只是超賣反彈。



值得提出的，是滬深股通北向淨流入大幅減少，與及做空比率仍偏高，再看南下資金的淨流入，發現頗為集中於建行（939）、騰訊（700）和美團點評（3690）而已；所以，後市走勢仍是未明朗。肺炎消息面上，香港發生首宗死亡個案，湖北以外的第二感染個案亦有増加，疫情暫時仍未可說到了拐點，死亡率亦維持在約 2%，簡單説仍需多加觀察。

昨午傳出澳門賭場將會停業半個月抗疫，消息在晚上得以證實（見點 2），澳門博彩板塊昨天逆巿下跌（6 間博彩公司只有新濠（200）上升，其餘 5 間跌幅由 0.9%-2.3% 不等），表面上看，賭場停業直接影響收入，自然是極負面；但筆者覺得，坐擁巨大財政儲備的澳門特區政府或會承擔賭場部份的損失（例如透過減稅或牌費退款等），情況未必如表面的壞。由於政府支援細節欠奉，澳門博彩股今天或會再度受壓，但這可能是進場機會。另外，其他國家的賭場或會因此受惠，可留意金界控股（3918）。

筆者近日不停建議投資者均注進場。昨天在客戶的 Line 群組分亨了一些進場標的，以下便是節錄 ：

a) 手機設備 - 5G 換機潮應是市場的共識。相關股票中，以舜宇光學（2382）較可取。集團主要從事手機和汽車鏡頭，所以也會受惠無人車概念。

b) 5G 相關的 - 中興（763）。集團主要從事電訊設備的設計、開發、新產、分銷及安裝。可以視之為華為的競爭對手，在 5G 發展期的必然受惠股。

c) 中概股回歸香港作第二上市 - 港交所（388）

d) 芯片國產化 - 中美科技戰，中央政府有必要扶持國內芯片制造商，以減低對美國公司的依賴。中芯國際（981）為國內規模最大的芯片制造商之一，理應受恵。

e) 新經濟股 - 美團點評（3690）、小米（1810）、平安好醫生 (1833)、阿里巴巴（9988）等在近日的調整浪中表現強橫，若市況回穏，估計是反彈的第一梯隊。

2）澳門經濟財政司司長李偉農宣布，將於 2 月 5 日凌晨零時，41 間娛樂場將暫停營業 15 天，包括電影院、劇院、遊戲機中心、酒吧、網吧、夜總會等。六間博彩企業、澳門彩票有限公司及馬會亦會暫停對外服務 15 天。李偉農稱，6 間博彩企業與政府代表開會時承諾，將不會向相關員工實施無薪假，並向不能上班的員工支付有關薪酬。（經濟日報）

3）美股上日市況總結：美股三大指數繼續反彈，當中道指曾上升 408 點或 1.44%，標指和納指則分別上升 1.5% 及 2.1%。十年期債息在 1.603%。美滙指數在 97.95，紐約期油報 49.45 美元。

4）個股訊息（信報、經濟日報，交易所公告等）：碧桂園（02007）公布，今年 1 月，集團實現股東權益的合同銷售額約 329.2 億元人民幣，按年下跌 0.44%。

信利（732）公布 1 月份營業數據，綜合營業淨額為 13.07 億元，按年減少 17.1%。

必瘦站（01830）公布，截至今年 1 月底止，10 個月之銷售合同按年增長約 10.6%。

日清食品（1475）回應蘋果日報稱，單在這星期的即食麵銷量已較同期高出五至六倍。對於突如其來的搶購，日清透過公關回應指，即食麵食用方便、便於儲存，在現時特殊情況下受到消費者搶購亦很正常，又指面對突然增長的需求，為了補充市場上的貨存，公司已隨即調整生產和安排相關配套，產品亦已經陸續投入市場。

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