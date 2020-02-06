巴克萊：年輕投資者小心特斯拉泡沫

特斯拉 (TSLA-US) 快速飆漲的股價吸引了投資者目光，尤其是年輕投資人。巴克萊分析師回溯 20 年歷史，警告所有投資者過去曾有類似飛漲的股票，最終仍被打回原形，崩跌倒地。

巴克萊汽車分析師 Brian Johnson 週三報告稱，特斯拉現在的漲勢讓他想起 1999 年 NASDAQ c。「我們持續相信，特斯拉根本被高估了，股價預計下跌 65%。」

特斯拉的電動車具市場高需求，2020 年飆升超過 100%，過去 2 年也將近上升 40%，過去 3 天，超過 2.2 萬投資者在 Robinhood 交易平台上首次買進特斯拉股票，甚至在谷歌搜尋引擎上鍵入「我應不應該」後頭接的自動填充建議就是「購買特斯拉股票」，這進一步顯示了大眾對特斯拉的興趣高昂。

一些投資者認為，特斯拉現在引起的風潮就像 2000 年代初的網路泡沫化，當時高漲的網路股最終仍是崩潰破滅，或者像 2017 年史無前例狂飆至 2 萬美元一枚的比特幣，隔一個月就暴跌 65%。

Johnson 發現股市對特斯拉的瘋狂宛如 1999 年對高通 (QCOM-US) 的著迷。手機晶片當時確實是明日之星，投資者則認為高通是這個潮流中的唯一巨擘，但高通的股價較長期機會還高了一些。

一些投資者認為，電動車市場就是特斯拉獨一無二，所以助長了該公司股價的飆漲。

「更極端的特斯拉空頭可能會拿網路泡沫化時期相比，那時的網路股最終灰飛煙滅，甚至當時體質紮實的、環繞在關鍵建造網路模塊和行動技術的科技公司如高通、思科 (CSCO-US)、甲骨文 (ORCL-US) 等，在 1999 年底都出現了拋物線的價格波動，最終在 2000 年底從不切實際的外太空返回地球。」

巴克萊將特斯拉的目標價自每股 200 美元調升至 300 美元，連特斯拉週二 887.06 美元的收盤價腰斬都不到，巴特來認為特斯拉股價被遠遠高估了。

儘管如此，巴克萊承認，特斯拉「近期的股價走勢打開了便宜籌資的大門」，降低了業務停滯的可能性。

Johnson 給予該公司股價「減持」的評級，週三特斯拉股價下跌 17.2% 至 734.7 美元。