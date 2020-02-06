特斯拉暴漲又閃崩 消費者守護神疾呼：SEC快來查！

消費者權益捍衛者 Ralph Nader 週三對特斯拉近期漲勢發出警告，呼籲監管機構對這種暴漲、閃崩的交易進行調查。

「我認為 SEC 應該關注這交易以保護投資者，看看是否涉及內線交易、潛在操作市場或甚至清算交易的能力。」

Nader 關注近期波動劇烈的特斯拉，鼓勵監管機關應密切監視任何不正當的股市交易。但他沒有提供任何特定的不正當交易證據。

特斯拉在連續 2 日大漲 20% 後，週三又重挫 17%，但開年一個多月來仍有 75% 漲幅、過去 6 個月漲幅更高達 233%，係因近期交車量數據亮眼，且獲利也高於華爾街分析師的預期，令人相信特斯拉有可能邁向持續性獲利。

特斯拉沒有立即回應媒體的置評請求。

Nader 也質疑一種獎金計劃的合理性，根據該計畫，倘若特斯拉在可持續的一段時間內，市值達到 1000 億美元，執行長馬斯克 (Elon Musk) 就可獲得 9 億美元的獎勵。在經歷近期大漲後，目前該公司的市值已經超過 1300 億美元。

他上個月在推特上警告，「當股市泡沫開始內部爆炸時，就會從股價超過投機熱情的特斯拉開始。」

可以肯定的是，特斯拉近期走勢與該公司龐大空軍有關，Nader 承認此點加劇了特斯拉的波動。

「我討論的是特斯拉的股價，這完全是處於流鼻血的領域。特斯拉去年賣出不到 40 萬輛車，其價值卻比福斯、通用汽車兩家合併起來還高。這表明其中有一大堆投機行動，大量的賣空和大量的空頭回補。」

由於特斯拉在 1 月至 2 月初創下歷史新高，越來越多空單被迫追平而出現軋空行情，空頭損失慘重。根據數據公司 S3 Analytics，今年迄今特斯拉空軍已虧損 80 億美元，特斯拉是最近期一個月美國市場上賣空最多的股票。