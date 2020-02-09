捷運環狀線推升新店房市 「永和土地公」重金搶進 他們看到什麼機會？

文 / 梁任瑋

近年來，永和漢皇集團快速累積推案規模，建立起知名度，甚至跨出雙和區大舉獵地，其在土地市場無往不利，手上累積的土地愈來愈多，讓外界更想一窺擁有雄厚實力的雙和幫建商面貌。

2019 年 12 月時值歲末，北台灣建商獵地消息依舊頻傳，先是這幾年被視為熱門推案地點的新北市新店央北重劃區，捷洋開發與漢皇集團旗下的漢吉建設合資，以每坪 165.1 萬元、總價 15 億元，買下斯馨段 47 地號，一舉成為央北新地王。接著，位於台北市基隆路精華地段的仁康醫院，漢皇開發以 9 億元、設定為最高限額抵押權的方式，買下部分大樓產權，驚動房地產圈。

兩則標地新聞的主角──漢皇集團與捷洋開發，向來都是固守「中和、永和（雙和）」大本營的低調建商，這次為何主動出擊、跨出雙和地盤，不但引發市場關注，也讓外界想一窺蒙上神祕面紗、惦惦吃三碗公的雙和幫建商面貌。

深耕雙和 樹立地王江湖地位

「去年 9 月我就標過央北重劃區土地，後來推案銷售率不錯，讓我再揪漢皇集團董事長孫正乾一起來標地，沒想到一出手就創新高。」首度接受媒體採訪的捷洋開發董事長張鑫榮透露，去年一標就成為央北地王的過程，證明他對新店房市的信心。

張鑫榮說，這幾年他曾在新店推出「鑫洋百景」豪宅，見識到新店透過外來人口支撐起高房價的驚人力道。他分析，「新店購買人口結構與以軍公教為主的雙和不一樣，做生意的人多、也比較有錢。我才會揪孫董來新店買地，以後很難看到像新店央北這麼大面積、有基礎建設題材的漂亮重劃區土地釋出了。」

但真正的大咖，其實是漢皇集團的孫正乾。去年 9 月，漢皇開發在距離樂華夜市不到 200 公尺、永和路與自由街口推出基地 1133 坪的口碑建案「漢皇盛世」，燈火輝煌的接待中心極其氣派，開案至今 5 個多月，銷售率約 7 成，售出 300 多戶。推案前，孫正乾經常坐在接待中心角落，與代銷業者研擬 2020 年的銷售策略。

人口結構以軍公教為主的雙和區，從 2003 年開始，房價走勢就是新北市的領頭羊，尤其是永和，房價更是年年稱冠新北市。像這樣耕耘雙和久矣，又擁有地利之便的在地建商，過去以來總顯得老神在在，因為光在永和推案就足以支撐整個集團的營運，其中孫正乾更是個中代表人物。

近 15 年來，漢皇集團在雙和區推案戶數逾 2000 戶，是目前雙和區推案量最多的建商。據了解，光在幾乎找不到素地的中和、永和地帶，孫正乾至少還握有 5000 坪土地，而被喻為「永和土地公」。他靠著一路穩紮穩打的戰略，屹立雙和房地產界 15 年。

來源：《今周刊》 第 1207 期

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