〈房產〉全台六大都會區1月建物移轉棟數雙衰 高雄年減35%居冠

全台六大都會區今 (3) 日分別 2020 年 1 月「建物買賣移轉棟數」，其中 1 月交易量最大為新北市 3952 戶，六都交易量合計 1 萬 5500 戶，月減 30.5%，年減 21.6%，高雄在 1 月移轉量 2288 棟，月減 25.1%，年減 35%，衰退居六都之冠。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑說，2020 年 1 月六都買賣移轉棟數平均月減 30.5%，其中台北市月減 24.3%，新北市月減 31.3%，桃園市月減 33.5%，台中市月減 36.2%，台南市月減 25.5%，高雄市月減 25.1%。主要由於去年 12 月大量交屋潮導致部分都會區基期較高，且 1 月適逢農曆春節假期，交易天數縮短導致交易量減幅較大。

與去年同期相比，六都交易量平均減少 21.6%，全台六都會區都比去年同期減少，台北市年減 16.5%，新北市年減 18.9%，桃園市年減 3.9%，台中市年減 26.5%，台南市年減 27.7%，高雄市年減 35.%。謝志傑說，由於去年春節落在 2 月，因此去年 1 月為完整交易月分，加上九合一大選後買氣增溫也墊高基期，交易量減少為必然現象。

其中，桃園市 1 月交易移轉量為 2970 棟，月減 33.5%，年減 3.9%，謝志傑表示，桃園市去年 12 月因交屋推升交易量，而 1 月回歸供需基本盤，導致月減幅較大，但與去年同期比較，減幅僅 3.9%，是六都中表現最好的都會區，買氣相對穩定。

高雄市 1 月交易量為 2288 棟，月減 25.1%，年減 35.0%，謝志傑說明，高雄市去年為六都交易成長幅度較大都會區，1 月受到大選觀望氛圍及春節假期影響，交易量減少幅度較大，不過若以去年 2 月相比，仍有 15.7% 漲幅，市場買氣仍在。

謝志傑指出，1 月交易量減少主因為受到去年 12 月交屋潮墊高基期，再加上春節假期使工作天數減少影響，預計下個月將回歸基本面。另外值得注意的是，武漢肺炎持續擴大，產業短期受疫情影響，股匯市雙雙受挫，不過台灣經歷 SARS 過後，防疫措施更加完善，在本土疫情控制妥當的情況下，民眾恐慌情緒不致於過高，預期疫情對房價影響有限。