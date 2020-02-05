〈飛捷展望〉高毛利產品獲特斯拉採用 今年營收估增15% 獲利更優

POS 大廠飛捷 (6206-TW) 董事長林大成表示，今年調整體質成效顯現，營運展望正向，高毛利產品占比往 3 成邁進，其中 Panel PC 更打進特斯拉工廠，法人估，飛捷去年獲利仍有半個股本的水準，今年營收估增 15%，獲利可望優於營收成長幅度。

林大成表示，去年經歷轉型，砍了許多低毛利的訂單，導致營收表現的確不好，但毛利率明顯提升，而今年高毛利產品占比預估將由 20% 提升到 26%，逐步往 3 成提升。

林大成進一步指出，飛捷現在朝獲利導向發展，過去都是製造再交由客戶轉售，由單純委託製造到轉售轉至一起合作直接接觸終端市場，未來毛利率低於 25% 的業務盡量不做，目標未來 5 年內，POS 營收占比要降至 5 成下。

飛捷總經理徐嘉宏則補充，目前非 POS 的高毛利產品包含 Mobile POS、Kiosk、Panel PC 等應用，其中 Panel PC 打進特斯拉工廠，主要應用在生產控制端，去年第 4 季開始出給特斯拉的上海超級工廠，預估今年上半年將延續放量。

另外，在 Mobile POS 方面，徐嘉宏透露，今年也拿下歐美連鎖賭場集團的訂單，今年也會有會顯著的成長，KiosK 也因輕薄、組裝便利，客戶接受度高，今年成長更上看 5 成。

法人則預估，飛捷去年營收雖然衰退，但在毛利率轉佳下，每股純益依舊可望達 5 元之上，今年在轉型效益顯現、高單價、高毛利訂單放量下，營收可望重返成長軌道，預估年增 15%，獲利在毛利率提升下，則可望優於 15% 的成長。