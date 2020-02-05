〈武漢肺炎疫情〉第二批武漢台商返台喊卡 陸委會：今明兩天無專機

首批武漢台商返台確診 1 例感染新型冠狀病毒，原本傳出第二批最快今 (5) 日搭機返台，不過，台辦透過簡訊表示，台灣方面不同意今天的航班，要台胞們持續等候通知。陸委會出面說明，今、明兩天不會有第二班從武漢回台的台商包機。

湖北台胞返台自救會會長徐正文表示，原定兩岸協調今天下午 2 點的班機，將載運第二批滯留武漢台胞返台，不過，上午突然收到台辦通知不飛了，是否改期也未明確說明，僅說等候通知，讓 200 多名國人心急如焚。

陸委會上午臨時召開記者會，發言人邱垂正強調，台商包機返台需經過兩岸雙方協商同意，今明兩天不會再有武漢專機返台，希望不要有人未經政府確認就對外發布消息，避免誤導國人。

邱垂正表示，針對第一批武漢返台國人，我方已預先告知對方須以短暫出差、慢性病患、長期特殊用藥等，或是老人、小孩等抵抗力較弱者為優先，但查核名單多數並未在列，因此，後續將提升防疫工作的確實度，兩岸須協商達成一致，並核實入境資格再執行任務。

徐正文指出，根據統計，滯留武漢台商及台人日前登記返台共計 503 人，3 日深夜由中國東方航空專機載運 240 餘人回台後，近日又新增 60 多名台人登記，顯示目前返台需求仍相當迫切。

中央流行疫情指揮中心昨晚新增第 11 例嚴重特殊傳染性肺炎病例，為自武漢返台台商 3 名後送就醫個案之一，邱垂正指出，有鑒於隔離場所容量有一定限度，目前相關部會都在積極整備，落實完整安置與隔離工作。