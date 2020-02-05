蘋果Apple News+推出不到一年 蘋果新聞業務主管已離職

據《彭博社》報導，蘋果 (AAPL-US) 在去年積極推出多項服務業務，其中該公司的新聞服務 Apple New 在澳洲、加拿大、英國和美國達到每月 1 億人使用。不過，在推出了付費訂閱產品 Apple News + 服務後不到一年，蘋果新聞應用程式業務主管 Liz Schimel 便辭職。

一名知情人士表示，蘋果正在尋求從出版界聘請知名專業人士來接替 Schimel 的職務。蘋果發言人則拒絕對此發表評論。

蘋果近期以來積極轉向訂閱服務，試圖獲取更多營收，新聞業務也是其中重要的組成部分。該公司於 2015 年推出了 Apple News，是一個應用程式，匯總各方新聞來源，其中包括數位雜誌以及對《華爾街日報》和《洛杉磯時報》等報紙的內容閱讀，並於去年 3 月增加了每月 9.99 美元的付費訂閱服務 Apple News+。不過，蘋果至今無法與美國兩家最大的報紙《紐約時報》和《華盛頓郵報》達成內容協議。除了訂閱外，Apple News 還通過應用程式內的廣告來產生營收。

去年的一份報告中顯示，在盛大的發布後，Apple News + 在過去幾個月裡未能吸引到大量新用戶，成長速度緩慢，此外，參與其中的出版商營收也低於預期，這是蘋果自去年 6 月以來一直在研究的問題。

針對訂閱服務業務，蘋果並未提供精確的數字。在最近一次季度財報會議上，蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 僅表示，新的影音串流服務 Apple TV + 即將「步入正軌」，但不會在短期內產生「重大財務影響」。蘋果在年末長假季度的服務類別營收為 127 億美元，略低於分析師平均預期。

據報導，為了增加用戶，蘋果正考慮在今年將 Apple News 與 Apple TV + 和 Apple Music 捆綁在一起。同時，該公司在 Apple News + 上投放了大量廣告，並提供了促銷活動。有時也會將免費試用期從一個延長到三個月，並通過乘車應用程式 Uber 提供免費試用，從而吸引來自 Uber 的客戶。

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