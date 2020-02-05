漲多不敢追?下跌不敢扣？

受到武漢肺炎可能擴散影響，投資人紛紛改採避險模式，風險性資產遭拋售。但回顧歷史，疾病或戰爭等暫時性因素都難以長久左右股市走勢，短暫下跌後，股市往往都會回到先前趨勢中。先前因為股價屢創新高，而不敢進場的投資人，應該趁此次拉回，重新檢視資產配置的重要性，並以定期定額扣款的方式參與市場。

1. 一月跌很大？資產配置不用怕

由於武漢肺炎的影響，1 月全球股市普遍下跌，中國與新興市場股市下跌近 5%，巴西股市單月跌幅逼近 8%。看到新興市場股市下跌狀況，擔憂跌幅進一步擴大的投資人，大舉賣出手上持股。「鉅亨買基金」提醒投資人別被單一國家股市或單一基金跌幅嚇到，投資人該檢視的是整體投資的績效。以「鉅亨買基金」於今年第一季投資展望中所提供的投資組合建議為例，給穩健與積極型投資人的投資組合於 1 月分別下跌 0.59% 與 0.2%，下跌幅度遠低於剛才提到的新興市場股市。早就做好資產配置的投資人，不需要過度緊張並慌亂調整先前配置比重；而還沒有做資產配置的投資人，則應趁現在調整投資配置權重。

2. 股市下跌，才是開始扣款好時機

不同時間開始扣款，對定期定額報酬率影響

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採標普 500 指數，資料期間: 1927-2020。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

經歷過 1 月的下跌，大部分投資人想的都是贖回而非買進。但從美股歷史數據來看，不敢單筆進場沒關係，現在正是開始定期定額扣款的好時機。從 1927 年以來，若投資人於美國股市近一個月下跌超過 5% 時開始扣款，扣款 5 年的平均報酬率為 23.6%，高於任何一個月開始扣款的 21.1%，與近一個月上漲超過 5% 時開始扣款的 17.1%。而且不只平均報酬率更高，下跌超過 5% 時扣款的正報酬機率為 82.6%，同樣高於任何一個月的 82.1% 與上漲超過 5% 時的 73.4%。

3. 資產有配置，起扣時間也有差

不同開始扣款時間，對資產配置報酬率影響

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，此處資產配置方式採 60%MSCI 全世界指數 + 20% 美銀美琳美國公債指數 + 10% 美銀美林新興市場債券指數 + 10% 美銀美林美國高收益債券指數，資料期間: 1991-2020。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

第一段提到的資產配置與第二段的定期定額，看似兩個不相關的策略。很多人定期定額都選擇少數高波動資產（如俄羅斯股市），以追求較高報酬率。儘管這種方法成功時，確實能為投資人帶來超高報酬率，但失敗時同樣損失慘重。在近一個月下跌超過 10% 時進場，定期定額 5 年後，中國與巴西股市正報酬機率只有 57.1% 與 61.3%，並非想像中的安全。假設投資人改以資產配置方式定期定額（60% 全球股市 + 20% 美國公債 + 10% 新興市場債 + 10% 全球高收益債），於近一個月下跌超過 5% 時開始扣款的平均報酬率為 19.9%，正報酬機率高達 91.7%，不論是報酬率或正報酬機率都不遜色。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

擔心風險？定期定額 + 資產配置

不論任何時候，投資都充滿各種不確定的風險。而也因為有風險，投資才能提供更高的報酬率。建議會因為股市短暫下跌而擔心的投資人，可以資產配置加上定期定額的方式，以降低投資組合報酬率的波動程度。

鉅亨精選基金

>> 鋒裕匯理美元綜合債券 A2 美元 (本基金配息政策可能致配息來源為本金)

>>PIMCO 新興市場債券基金 - E 級類別 (累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

>> 摩根士丹利環球機會基金 A

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

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