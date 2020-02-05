疫情升溫 專家：全球資金湧入避險資產 債券基金可續抱

武漢肺炎來勢洶洶，面對前景不明的疫情，手上的基金該留該賣，是許多投資人的共同煩惱。專家建議，目前全球資金湧入避險資產，因此債券基金可續抱，其中投等債有經濟基本面撐腰，不妨持續加碼；中國基金則可撿便宜，定期定額繼續扣；台股宜伺機獲利了結，或擇優布局台股平衡型基金。

債券基金續抱 加碼投等債

保德信投信表示，武漢疫情蔓延，資金轉進債券避風港趨勢明顯，目前美國 10 年期公債殖利率回落至 1.58%。由於疫情主要在中國境內發展，對全球實體經濟影響有限，加上企業財報獲利表現穩健，以及目前長天期與短天期公債呈現正利差，顯見經濟狀況仍佳，將對投資等級公司債有所助益，建議投資人持續加碼投資等級債，掌握資金流入及穩健收益機會。

中國基金 定期定額繼續扣

由於中國是疫情發源地，中國、香港股市短期勢必大受衝擊，理財專家林奇芬認為，如果短線投資人不想過度曝險，可以單筆先出場。若是長線投資人也有足夠耐心的，可以續抱，等低點再加碼。定時定額投資人則可以續扣，空手者可掌握機會進場布局。

台股可透過平衡型基金布局

去年台股基大豐收，報酬率讓許多投資人笑開懷，但這波疫情讓台股開紅盤就搭上大怒神，因此林琦芬認為，現階段台股若有反彈機會，可先落袋為安，待回到季線附近再布局。

群益投信則建議，短期台股呈現區間震盪格局，操作難度提高，因此可以透過平衡基金介入，優勢在於不管市場如何動盪，整體投資策略只要看對趨勢、因應金融市場變動適當調整股債比例，不僅降低投資組合波動度，亦能掌握市場走升的投資契機。