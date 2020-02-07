【名家觀點】投資在你知道的事

一間好的公司該持有多久？每當市場重挫，如這次新型冠狀病毒為台股帶來史上最大跌點，詢問是否該贖回的投資者就會爆增，擔心每次重跌就可能是市場長期轉向的前兆。

身在一個主題投資為主的公司，很習慣看到經理人捍衛自己的投資，他們長期鑽研獨特的投資主題，例如水資源、林木、生物科技、機器人等，他們也許不是最懂全球股市的人，但卻對自己的每個持股瞭若指掌，他們最厲害的絕活其實不是挖掘接下來即將爆漲的飆股，而是在驚濤駭浪的市場中，長期持有自己具信念的標的。

前幾天偶然在公司系統看到 15 年前的生技策略持股資料，發現裡面好多熟悉的老朋友，Amgen、Biogen、Gilead 等重量級生技權值股，也有當時市值較小，專注於囊狀纖維化藥物的 Vertex，2019 年已開發並獲准囊狀纖維化的三聯突破性治療，踏上生技重量級企業之列，上述四檔個股過去 15 年來分別漲了 350%~1800%，這些股票一直在經理人的生技投資策略裡，度過金融海嘯、歐債危機、美債降評、中國經濟放緩等等讓全球股市的風暴事件。

讓他們能夠堅定「抱緊處裡」這些好企業的原因為何？答案很簡單，「投資在自己知道的事」。這是我歸納出每次市場修正後，詢問經理人如何處理的長期經驗法則。他們會先問，這次修正是否改變當時投資的理由，過去對於長期成長的假設是否不存在了？如果是，那麼賣出持股，如果不是，市場的修正提供更好的進場價值。立場確定，就不會被市場的風暴與各種擔憂搞得暈頭轉向。

那麼對一般投資人而言呢，怎麼決定一檔個股可以抱多久？我的建議還是一樣的，「投資在自己知道的事」。其實日常生活處處是商機，比方說掃地機器人開始走入每個家庭、越來越多人採用達文西手術機器人，那麼你應該可以感受到「機器人」的應用正在蓬勃發展；比方說家用物聯網智慧產品越來越多，包括年長者都已經開始接受和使用數位支付的嗶經濟，搭計程車出門付現金的頻率降低了，那麼你應該會認同「智慧城市」是現在進行式。

對我們而言，主題投資不是追逐短期績效的萬靈丹，而是看見對的趨勢，然後抱住一整串好企業的長期過程。如果可以回到 10 年前，想必大家都會願意抱緊台積電、蘋果、谷歌這種過去十年發光發熱的好公司，只是千金難買早知道。

展望未來，從你知道的事情著手，就能挖掘長期可以抱緊的好公司，然後，當市場回檔（如同此次新型冠狀病毒）時，詢問自己對這些趨勢的想法是否因此改變了。例如這改變了機器人應用習慣嗎？數位支付會走回頭路，反而開始用更多現金？還是智慧家居會因此退燒，不再是受矚目商品 ? 如果就你所知，答案都是否定的，那麼何必要因此放棄這些走在正確趨勢上的好企業呢？