1月台灣製造業PMI連4月擴張未反映武漢肺炎衝擊

中華經濟研究院今 (5) 日公布 1 月台灣製造業採購經理人指數 (PMI) 連 4 月呈現擴張 (高於 50%)，但較上月下跌 4.9 個百分點至 51.3%，而此數據是在武漢肺炎疫情爆發前完成調查，尚未反映疫情的衝擊；六大產業中，除了化學暨生技醫療產業 1 月 PMI 較上月上揚，其他產業均較上月下跌，所幸，僅電力暨機械設備產業處在緊縮狀況。

中經院院長陳思寬指出，武漢肺炎疫情對工廠本身運作不至於有太大影響，而是影響員工復工情形以及產生缺料問題，目前看來，不確定性還是高，但可以預期接下來國內兩個二個連假的出遊狀況將受衝擊，令服務業復甦力更加緩慢。

中經院調查，1 月 PMI 5 項組成指標中，新增訂單和人力僱用數量呈現擴張，供應商交貨時間持續上升，不過，生產數量轉為緊縮，存貨為持平。

六大產業中，有四大產業回報 PMI 為擴張，依擴張速度排序為食品暨紡織產業、化學暨生技醫療產業、電子暨光學產業和交通工具產業。

另一方面，全體製造業已連續 2 個月回報「未來六個月展望」為擴張，且指數續揚 6.3 個百分點至 63.7%，創 2018 年 4 月以來最快擴張速度；其中，化學暨生技醫療產業 (62.5%)、電子暨光學產業 (66.8%) 與基礎原物料產業 (64.0%) 皆來到 60.0% 以上的擴張速度，攀升幅度分別達 7.5、4.8 和 11.8 個百分點。

就非製造業來看，非製造業經理人指數 (NMI) 連續 11 個月呈現擴張，且指數微升 0.9 個百分點至 55.0%。

NMI 4 項組成指標中，商業活動、新增訂單和人力僱用呈擴張，供應商交貨時間呈現上升；而七大產業 NMI 皆擴張，依擴張速度排序為住宿餐飲業 (75.0%)、資訊暨通訊傳播業 (58.7%)、教育暨專業科學業 (56.5%)、營造暨不動產業 (55.8%)、運輸倉儲業 (55.8%)、金融保險業 (53.5%) 與批發業 (51.3%)，僅零售業與前月相比呈現緊縮。

全體非製造業「未來六個月展望指數」已連續 3 個月呈現擴張，且指數續揚 2.7 個百分點至 56.7%，創 2018 年 3 月以來最快擴張速度。

八大產業中，七大產業回報未來六個月展望呈現擴張，各產業依指數擴張速度排序為教育暨專業科學業 (68.0%)、營造暨不動產業 (63.5%)、運輸倉儲業 (57.1%)、零售業 (56.5%)、批發業 (56.3%)、金融保險業 (55.0%) 和資訊暨通訊傳播業 (53.8%)；僅住宿餐飲業 (37.5%) 回報未來六個月展望呈現緊縮。