〈武漢肺炎疫情〉我國出現第11例 武漢返台50多歲台商確診

中央流行疫情指揮中心今 (4) 日晚間緊急召開記者會宣布，我國新型冠狀病毒肺炎第 11 例確診，為昨日專機返台的台商，這名患者為 50 多歲男性，可能搭機前尚未發病、沒有症狀，目前狀況穩定，已經退燒。

首批從中國武漢返台的台商共計 247 人，今晨完成入境檢疫程序，其中 3 人出現發燒，直接後送負壓隔離病房，指揮官陳時中也親自前往桃機及隔離場所全程監督，不過，檢疫結果出爐，2 名乘客為陰性，1 名鼻咽試劑檢驗為陽性。

陳時中在記者會上感性落淚表示，第一時間聽到這個消息感到很沮喪，覺得已經這麼努力，不過，這也是帶台商們回來的重要原因，避免讓他們留在不好的醫療環境，反過來想，也許是救他一命，而我國醫療單位將盡全力照顧他。

指揮中心監測應變官莊人祥指出，這名患者為 50 多歲男性，可能在上機前沒有出現症狀，但回台後就有發燒，研判仍在發病初期，不過，搭機返台過程全程均有配戴口罩，目前患者已經退燒、沒有肺炎，為無併發症之輕症，現於負壓隔離病房觀察治療中。

指揮中心表示，同班機其餘乘客將全面進行採檢，並持續執行 14 天嚴格的「一人一室」隔離檢疫措施，每人每天需監測兩次體溫，如發現發燒、呼吸道症狀或身體不適時，立即依規定後送就醫。集中檢疫者不能外出，且活動範圍以檢疫房間為主，因此與附近居民不會有所接觸。

指揮中心晚間最新公告，各航空公司的中國籍機組員及航運公司船員，從 5 日凌晨 0 時起不得入境台灣，居住在湖北省、廣東省、浙江省的機組員或船員，不得安排執行來台勤務。