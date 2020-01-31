〈財報〉亞馬遜Q4獲利遠高於預期 財測正面 盤後大漲12%

亞馬遜 (AMZN-US) 週四盤後公布第四季財報，獲利遠高於預期，激勵盤後一度大漲至 12.3% 以上，讓市值飆升至 1.05 兆美元，加入蘋果、Alphabet 和微軟的破兆美元企業陣營。

財報關鍵數據

EPS6.47 美元，根據 Refinitiv 調查，分析師先前估計僅 4.03 美元。

純益年增 8% 至 32.7 億美元，高於分析師預期的 20 億美元。

淨銷售額年增 21% 至 874.4 億美元，根據 Refinitiv 調查，分析師先前估計 860.2 億美元。

營業收入 39 億美元。

AWS 營收年增 34% 至 99.5 億美元，根據 FactSet 調查，分析師先前估計 98.1 億美元。

產品銷售年增 13%、服務銷售年增 33%。

北美銷售年增 21.6%、國際銷售年增 14.3%。

全球運輸成本年增 43% 至 128.8 億美元

營收增加顯示出亞馬遜對加速運輸的投資正確，提高了消費者的購買意願，且亞馬遜的第一季財測也相當正面。

2019 全財年

淨銷售額年增 20% 至 2805 億美元，2018 全年為 2329 億美元。(若扣除外匯全年不利變化造成的 26 億美元衝擊後，淨銷售額年增 22%。)

營業收入自 2018 年的 124 億美元增加至 145 億美元。

純益自 2018 年的 101 億美元增加至 116 億美元。

EPS 自 2018 年的 20.14 美元上升至 23.01 美元。

亞馬遜結束 2019 年時現金與有價證券 550 億美元、長期債券 235 億美元、全球雇員增加 23% 至 79.8 萬人。

第一季財測

營收介於 690 億美元至 730 億美元區間。

亞馬遜執行長貝佐斯 (Jeff Bezos) 表示，本季比過往有更多人加入 Prime 會員。目前亞馬遜全球付費的 Prime 會員人數超過 1.5 億人。

亞馬遜上一回公布全球付費的 Prime 會員人數是在 2018 年 4 月，當時稱該人數已經突破 1 億人。

一如預期，亞馬遜全球運輸成本大幅增加，年率增加 43% 至 129 億美元。去年 10 月公布上一季財報時，亞馬遜稱將在假期購物季支出 15 億美元以擴大一日和當日交貨方案。儘管亞馬遜的投資金額增加，但純益卻反彈上升。

部門營收成長

訂閱服務

營收年增 32% 至 52.4 億美元。

此部門含 Prime 會員費、無限音樂 (Music Unlimited) 和 Prime 影音 (Prime Video Channels)。亞馬遜稱， Music Unlimited 訂閱人數成長超過 50%。

雲端業務營收

年增 34% 至 99.5 億美元。

此較第三季成績稍微下滑，因第三季 AWS 營收成長 35%。

AWS 營業收入年增 19% 至 26 億美元，高於共識預期的 24.5 億美元。

其他部門

此部門主要包含廣告業務。

營收年增 41% 至 48 億美元。

實體店面銷售

主要包含全食超市。