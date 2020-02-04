特斯拉單日飆漲近20%！血洗空軍25億美元

Argus Research 調升特斯拉 (TSLA-US) 目標價，自 556 美元調升至 808 美元，刺激特斯拉週一 (3 日) 股價再狂飆 19.9%，創 2013 年 5 月以來最大單日漲幅，讓空軍一夕之間吐血 25 億美元。

Argus Research 分析師以特斯拉第四季財報優於華爾街預期為由調升股價，且將 EPS 估值自 5.96 美元調升至 8.01 美元，並預計 EPS 在 2021 年前將會翻倍。

特斯拉週一開盤前交易價僅略高於 717 美元，盤中高點達 786.14 美元，最終收在 780.00 美元，該股價今年迄今上漲超過 85%，市值約略高於 1400 億美元。

該研究機構報告指出，「我們樂觀的看法是，Model S 和 Model X 的營收成長將持續，同時 Model 3 的需求相當強勁，Model 3 占去年第四季產量 80% 以上。」

「儘管過去生產遲延、零件短缺、人力成本超支還有其他許多問題，我們仍認為特斯拉仍將受益於在電動車產業的霸主地位，且能在 2020 年與其後繼續改善表現。」

特斯拉上週三公布，2020 年交車量應可「輕鬆超越 50 萬輛」。去年第四季特斯拉全球交車 11.2 萬輛，不僅創下公司紀錄，也打敗了華爾街的預期 (10.6 萬輛)。

特斯拉 1 月時公布，去年第四季 Model 3 交車 92550 輛、Model S 和 X 合併交車 19450 輛，均高於原本預計。分析師本預期特斯拉 Model 3 交車 87900 輛、Model S 交車 9800 輛、X 交車 9300 輛。

Argus Research 分析師 Bill Selesky 今年已經提升過特斯拉目標價，在 1 月 7 日時他以第四季交車量高於預期為由，將當時設定的 12 個月目標價自 396 美元調高至 556 美元。

特斯拉空軍龐大，S3 分析師 Ihor Dusaniwsky 上週報告指出，隨著一些賣空者重新評估他們的賣空論點，且開始削減空單或平倉後，特斯拉股價可能出現軋空飆漲。

特斯拉空軍週一損失 24.7 億美元，根據 S3 Analytics. 數據，今年迄今特斯拉空軍已虧損 83.1 億美元。

其他券商看法

過去 3 個月間，特斯拉漲幅高達 125%，同期 S&P 500 指數僅上漲 6%，過去 6 個月特斯拉漲幅更達 220%。

TJM 機構服務公司總監 Jim Iuorio 週一表示，「現在一堆錢追著特斯拉跑，我甚至連靠近碰都不敢。」

素來以特斯拉大多頭聞名的方舟投資公司 (ARK Invest) 也再度調高目標價，自先前估計的 6000 美元再往上喊，稱 2024 年前將達 7000 美元。為了達標，方舟不意外的對特斯拉財務前景做出一些激進假設，例如毛利率自目前水準翻升一倍至 40%。