〈武漢肺炎疫情升溫〉醫療供應不足 美、法、俄計劃「武漢撤僑」

週日 (26 日) 外媒報導指出，美國政府正著手安排一架撤僑包機並將於今日飛往武漢，以撤離仍滯留在當地的美國公民與外交人員。此外，香港南華早報也指出，法國計劃將以巴士由陸運方式將僑民撤出武漢，而俄國也和中國政府協商採取類似行動。

根據知情人士指出，這架可容納 230 人的波音 767 飛機，將載離包含來自美國武漢大使館的外交官、其他美國公民及其家屬，被撤離的人將自行承擔費用。

此外，這架飛機將有美國醫務人員隨行，以確保任何被新型冠狀病毒影響的人可得到照護，並不會成為擴散源。

美國採取撤僑行動是在經過與中國政府多個部門協商後，取得中國外交部的同意。美國官方表示，撤僑行動主要考量新型冠狀病毒的爆發導致運輸受限，並造成後勤中斷，及武漢市內醫院已呈現爆滿。

該消息人士還指稱，美國計畫暫時關閉駐武漢領事館。同時補充，若是還有多餘機位，也可能提供非美國公民搭乘，包括其他國家的外交人員。

而南華早報報導指出，根據法國駐武漢大使館發出的電子郵件顯示，法國計畫將讓想要離開武漢的法國公民，搭乘大巴車前往鄰近的湖南省省會長沙市。但該計畫仍在安排當中，具體執行日期尚未被確認。

俄媒 RIA 也引述俄羅斯大使館的消息表示，俄羅斯正與中國協商把在武漢市和湖北省的俄羅斯公民撤走的相關事宜。同時，來自俄羅斯大使館的消息指稱，沒有俄羅斯人感染新型冠狀病毒。