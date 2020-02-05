上證指數開高走高！早盤收復2800 創業板強彈逾3%

雖然中國仍瀰漫在新型冠狀病毒之疫情當中，但陸股上證指數週三 (5 日) 持續反彈，小幅開高之後繼續走強，截至早盤 10 時許，漲幅已突破 1%，收復 2800 點，其中創業板指數更是強漲 3% 以上。

上證指數江波圖 圖片：Sina

外資也持續匯入，至週三早盤 (5 日) 10 時許，北向資金合計淨流入人民幣 10.18 億元，其中滬股通渠道淨買入 5.11 億元，深股通渠道淨買入 5.07 億元。

各產業板塊普遍走高，遠程辦公、特斯拉、口罩概念、鋰電池等相關類股特別受到追捧，漲幅居前。

在特斯拉近日大漲之下，A 股相關概念股週三 (5 日) 均大漲，模塑科技、中科三環 、寧波華翔 、常鋁股份、奧特佳等多檔股票均飆至漲停。

為防控疫情，多地政府發出延時開工通知，並鼓勵企業人員在家辦公，推升了遠程辧公相關概念股票。科創板的致遠互聯漲幅升至 15%，會暢通訊 、二六三、齊心集團 等股票均衝上漲停。

中原證券研究所所長王博認為 A 股正迎來「黃金建倉期」，投資人可關注與經濟結構調整相關板塊，如非銀金融、券商、消費、文化、娛樂等。

國金證券首席策略分析師李立峰表示，當後續疫情出現實質性緩解 (拐點出現) 之際，則是 A 股開啟反彈之時，逆周期政策將逐步修復市場悲觀情緒，2 月份 A 股市場整體走勢並不悲觀。