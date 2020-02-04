國銀對陸曝險1.65兆元 創歷史新低 13名台籍員工仍滯留武漢

武漢疫情蔓延，多達 16 家台資銀行在大陸設有據點，外界關注國銀對中國曝險狀況，金管會今 (4) 日表示，至 2019 年底止，國銀對陸曝險金額為 1.65 兆元，占淨值比降至 46%，再創歷史新低。目前台企銀、土銀、台北富邦銀行子行華一銀行等三家台資銀行在武漢有據點，且仍有 13 名台籍員工滯留武漢。

國銀去年對中國曝險金額為 1.65 兆元，與 2018 年全年相比，大減 1299 億元，其中，國銀對陸授信大減 1124 億元，投資減少 243 億元，資金拆存也減少 27 億元。

金管會統計，2019 年國銀對陸曝險占淨值比是「逐季遞減」，第 1 季為 51.2%，第 2 季降至 49.9%，第 3 季降為 48.7%，第 4 季再降至 46%，再創新低紀錄。

雖然曝險狀況下降，但是多達 16 家台資銀行在大陸設有據點，外界也很關切疫情對台資銀行影響，對此，金管會表示，台資銀行大陸分行的業務以企金為主，客戶需要臨櫃的機會相對不大，至於有消金業務的子行，大部分都最近才剛從分行轉型為子行，像是彰銀、國泰世華銀行等，因為開業不久，影響也有限，目前台資銀行可以採取分段式上班，以減少分險。

至於風暴中心武漢，目前有三家國銀在武漢設立分支機構，包括土銀、台企銀、富邦華一銀行，台籍員工分別有 6 名、8 名、3 名。

其中，土銀 6 名員工均未隨包機回台；而台企銀武漢分行台籍員工有 7 位仍留在武漢，只有一位經辦人員已隨包機返台。至於台北富邦銀行在大陸子行華一銀行，台籍員工則有 3 位，目前人均在台灣，因封城考量交通狀況，未再回武漢。

金管會進一步表示，因應武漢疫情蔓延，已要求金融機構採取三項緊急措施，包括：一、規劃妥適防疫與應變措施；二、國內外從業人員若有確診病例應立即通報；三、如因應疫情，而變更任一國內外分支機構的辦公方式，要立即電話通報。