首批武漢台商247人返國 3人發燒、1童腹瀉直送負壓隔離病房

中央流行疫情指揮中心今 (4) 日表示，首批從中國武漢返台的台商共計 247 人，已於今晨完成入境檢疫程序，其中 3 人發燒、1 幼童腹瀉，全數直接後送負壓隔離病房，其餘則送往檢疫場所安置，將嚴格隔離 14 天，不會與附近居民接觸。

新型冠狀病毒肺炎 (武漢肺炎) 疫情持續蔓延，各國積極展開防疫工作，指揮中心指出，滯留武漢台商首批 247 人，已在昨日深夜由中國東方航空專機載運抵達桃園國際機場，防疫人員、海關、地勤嚴陣以待，全身著防護衣、戴口罩，針對旅客及機組人員進行相關檢疫程序、填寫「健康聲明書」等，今日凌晨 3 點已完成入境檢疫程序。

不過，其中 3 人發燒、1 幼童腹痛 (由 1 名家長陪同)，5 人直接後送收治負壓隔離病房，其餘則由遊覽車分別送往國內 3 處檢疫場所，並於上午 6 點 20 分全數安置完畢。

指揮官陳時中凌晨 1 點至桃機視察檢疫作業情形，並與行政院秘書長李孟諺分別前往各 1 處集中檢疫場所，瞭解台商安置情形。

指揮中心強調，這些台商將進行 14 天嚴格的「一人一室」隔離檢疫措施，每人每天需監測 2 次體溫，如發現發燒、呼吸道症狀或身體不適時，立即依規定後送就醫。

此外，場所也會提供口罩等相關防護裝備供檢疫者及工作同仁使用，集中檢疫者不能外出，且活動範圍以檢疫房間為主，因此不會與附近居民有接觸，請民眾放心。