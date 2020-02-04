〈美股早盤〉全球股市反彈！道瓊早盤漲逾300點 台積電ADR大漲逾4%

中國股市於週一 (3 日) 大幅下跌之後，於週二 (4 日) 止跌回升，並帶動歐洲股市上漲，受到全球主要股市上漲的影響，促使美股於週二 (4 日) 早盤四大指數延續昨日的漲勢，道瓊指數早盤上漲逾 300 點，台積電 ADR (TSM-US) 更是大漲逾 4%。

另外，由於 Argus Research 於週一 (3 日) 調升特斯拉 (TSLA-US) 目標價，帶動特斯拉股價延續漲幅，於週二 (4 日) 早盤大漲逾 10%，帶動那斯達克指數於早盤亦同步大漲 1.09%。

武漢肺炎疫情

隨著週二 (4 日) 凌晨杭州市政府宣布「封城」後，於週二下午，鄭州市政府亦宣佈，為了防止肺炎疫情擴散，將對轄區內政府機關、企業、社區等進行封閉式管理。

根據中國國家衛生健康委公佈的最新資料，目前累計確診病例已達 20428 人，全球累計死亡人數則達到 427 人。

截至台北時間週二 (4 日) 23 時許：

道瓊指數上漲 362.62 點或 1.28%，暫報 28762.43 點

那斯達克上漲 101.05 點或 1.09%，暫報 9374.45 點

標普 500 上漲 59.58 點或 1.85%，暫報 3285.10 點

費半上漲 50.12 點或 2.77%，暫報 1861.64 點

台積電 ADR 上漲 4.25% 至每股 57.09 美元

十年期美債殖利率上漲 4.53% 至殖利率 1.589%

紐約輕原油上漲 1.80% 至每桶 50.81 美元

布蘭特原油上漲 1.51% 至每桶 55.03 美元

黃金下跌 1.12% 至每盎司 1565.45 美元

美元指數上漲 0.13% 至 97.780 點

道瓊指數日 k 線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

Alphabet (GOOGL-US)

Alphabet 早盤下跌 1.87%，達 1460.89 美元。

Alphabet 於週一 (3 日) 美股盤後公佈去年第四季財報，雖然獲利優於預期，但營收表現不佳，導致該公司股價於週一盤後下跌 4.5%。

基於 GAAP 財報關鍵數據：

營收：年增 17% 至 460.75 億美元，低於市場預估值 469.4 億美元

稀釋後 EPS (不含一次性項目)：每股 15.35 美元，高於市場預估值 12.53 美元

流量獲取成本 (TAC)：85 億美元，符合市場預估值

恩智浦 (NXPI-US)

恩智浦早盤上漲 6.40%，達 133.69 美元。

恩智浦於週一 (3 日) 美股盤後公佈去年第四季財報，營收略高於市場預期，但因各項營收業務較去年同期均下滑，全年營收年減 6%。獲利也遠低於市場預期，拖累盤後股價下跌 1.35%。

基於 GAAP 財報關鍵數據：

營收：23.01 億美元，年減 4%，優於市場預估值 22.8 億美元

稀釋後 EPS：每股 0.4 美元，年減 57.45%，低於去年同期的每股 0.94 美元，亦低於市場預估值 2.02 美元

淨收入：1.23 億，年減 57.4%，低於去年同期的 2.89 億美元

營業收入：1.97 億美元，年減 12.05%，低於去年同期的 2.24 億美元

特斯拉 (TSLA-US)

特斯拉早盤上漲 10.87%，達 862.83 美元。

由於特斯拉第四季財報表現優於預期，Argus Research 調升該公司目標價，由每股 556 美元調升至 808 美元，刺激特斯拉於週一 (3 日) 股價狂飆 19.9%，創下 2013 年 5 月以來最大單日漲幅。

另外，Argus Research 分析師表示，預期 Model S 和 Model X 的營收成長將持續，且 Model 3 的需求亦相當強勁，Model 3 占了去年第四季整體產量的 80% 以上。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

瑞銀於週二 (4 日) 表示，由於新型冠狀病毒疫情持續發酵，全球經濟也開始受到劇烈衝擊，瑞銀對此下修第一季全球 GDP 年增率預測，由 3.2% 調降至 0.7%，可能成為史上最低的季度增長之一，但預期第二季、第三季將出現強勁反彈。