武漢疫情重創亞洲！全球Q1恐迎史上最低GDP季度增長之一？

據瑞銀週二 (4 日) 發布的最新研究報告，由於新型冠狀病毒疫情持續發酵，全球經濟也開始受到劇烈衝擊，瑞銀對此下修第一季全球 GDP 年增率預測自 3.2% 至 0.7%，可能成為史上最低的季度增長之一，但預期第二季、第三季將出現強勁反彈。

瑞銀全球研究主管 Arend Kapteyn 表示，隨著武漢肺炎疫情持續擴大，對全球經濟所造成的不確定性也增加，而為了抑止疫情的蔓延，各國政府所採取的旅遊禁令政策，重創了觀光產業的成長，也對中國及亞洲國家的經濟造成衝擊。

而雖然此次疫情的狀況與 2003 年的 SARS 疫情類似，但亞洲國家占全球經濟的比重，卻已由 2003 年的 21% 上升至 37%，因此，本次的武漢疫情廣泛衝擊亞洲經濟之下，預期也將對全球 GDP 造成更大的影響。

瑞銀在該份研報中將全球第一季 GDP 年增率預估，自此前預測的 3.2% 下調至 0.7%，可能成為史上最低的季度增長之一；但瑞銀估計，全球 GDP 成長於第二季、第三季就將出現強勁反彈。

瑞銀下調第一季全球 GDP 增長率 (圖：UBS)

瑞銀下修全球 GDP 增長率的依據，有 87% 來自於中國的影響。

瑞銀指出，隨著疫情的擴大，出入境中國的觀光客人數皆大幅下降，而隨著國內消費需求的萎縮，瑞銀預估，第一季中國的進口額增長率，將由去年第四季的 3.2%，衰退至負 4%。

亞洲整體 GDP 下降將帶來廣泛影響，但中國影響瑞銀修正全球 GDP 的占比為 78%(圖：UBS)

除此之外，根據瑞銀預估，中國第一季的出境旅客人數將衰退 60%，而 2020 年全年則將衰退 30%，受到消費者信心低落、以及觀光業不振的影響，瑞銀下調中國 2020 年的 GDP 增長預估至 5.4%，低於先前所預估的 6%。

但是，儘管武漢疫情將衝擊全球第一季的經濟成長，瑞銀預估自第二季開始，全球經濟將有望出現強勁反彈。

由於消費者將延後消費支出至第二季，預期第二季的全球 GDP 增長率將達 4.6%，另外，為了提振經濟，預期各國政府將會採取各項刺激政策，而預估政策的成效將於第三季發揮，屆時將促使全球 GDP 增長率達 4.7%。