重磅！世衛宣布：新型冠狀病毒「入列」國際公衛緊急事件

世界衛生組織 (WHO) 台北時間週五 (31 日) 凌晨 4 點左右正式宣布，源自中國的新型冠狀病毒疫情入列「國際公共衛生緊急事件。」

世衛組織總幹事譚德塞 (Tedros Adhanom Ghebreyesus) 於記者會上表示：「在過去幾個星期裡，我們目睹了一種以前不為人知的病原體出現，導致一場前所未有的疫情。我們現在必須共同行動，限制此疫情擴散情況。」

譚德塞說：「我們最擔心的是，這種病毒有可能傳播到衛生系統較弱、準備不足的國家。」

中國武漢肺炎「2019 新型冠狀病毒」(2019 n-CoV) 全球疫情不斷升溫，確認病例遠超過當年 SARS 確診人數。

截稿前，中國已確定出現 8165 例確診案例，12168 起疑似病例，死亡攀升至 171 例，疫情擴及中國全境。

台灣、泰國、日本、新加坡、馬來西亞、澳洲、法國、美國、韓國、越南、德國、沙烏地阿拉伯、加拿大、芬蘭、尼泊爾、柬埔寨、斯里蘭卡、菲律賓和印度等 19 個國家出現確診病例，。

美國疾病防治中心 (CDC) 週四 (30 日) 證實，美國出現第一起「人傳人」新型冠狀病毒傳播的病例，預料未來還會出現更多類似病例。

持續更新...