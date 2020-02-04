武漢肺炎續蔓延 香港新增死亡案例、中國確診破2萬人、累計觀察數近20萬人

最新訊息顯示，香港新增第一起武漢肺炎死亡案例，截至今日清晨，中國受感染案例達 2 萬筆，其中已有 425 人死亡，累計觀察的疑似案例更是接近 20 萬人。

藍：武漢肺炎中國 + 全球感染確診人數 紅：武漢肺炎中國 + 全球死亡數 圖片：Zerohedge

最新訊息顯示，香港新增第一起武漢肺炎死亡案例，截至今日清晨，目前中國受感染案例達 20438 筆，其中已有 425 人死亡，香港也於昨日 (3 日) 公布關閉深圳灣港口、珠澳大橋以及香港機場，此外，據美國科學家研究發現，蝙蝠可能是新型冠狀病毒的病原體。

疾病影響方面，據《彭博社》報導，中國當局正在考慮下調 2020 年中國經濟成長展望，此外知情人士更指出，中國期望美國能對於美中第一階段貿易協定的要求能做彈性的調整，而目前美方表示尚未收到此正式要求。

中國國內方面，中國受感染的 20438 病例中，有近 2800 為嚴重感染，其中湖北省站筆最重，目前湖北省病例數為 13522 筆，較之前新增了 2345 筆。

中國國內防疫正持續進行，其中口罩需求供不應求，造成口罩與醫療用品相關陸股進而受惠。

此外，據中國工信部 29 日公告，要求中國國內大型紅外線成像測溫企業盡快向疫區供貨協助防疫，其中中金企業研究 (CICC) 表示，紅外線成像類股的大立科技、高德紅外、睿創微納、久之洋等企業第 1 季將有望受惠，其中大力科技為紅外線類股中之領導產業。