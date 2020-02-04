武漢肺炎遊客遽減不利泰銖走勢 引發泰股外資逃亡潮

自新型冠狀病毒在武漢爆發以來，除了外國遊客遽減外，外資也正在撤出泰國股市，元月賣超泰股 5.62 億美元，創下 2011 年以來最大拋售紀錄；依據彭博的數據顯示，按美元計算，泰國基準股指今年已下跌約 9%，創亞股中表現之差，僅次於陸股。

元月泰銖兌美元跌幅約 4.6%，Asia Plus 證券預計，在泰銖疲軟走勢下，將有更多的海外基金撤出泰國股市。

Asia Plus 分析師 Therdsak Thaveeteeratham 表示，新型冠狀病毒的疫情將持續重創泰國旅遊業，投資者對疫情的擔憂也將為泰銖帶來壓力，目前外資正在靜待泰銖貶值的風險降低。

Asia Plus 的報告指出，過去五年來，泰銖兌美元每下跌 1%，就導致約 85 億泰銖 (約 2.73 億美元) 的股票型基金的資金外流，而此次中國爆發的新型冠狀病毒，是泰銖貶值的原因之一。

渣打銀行證券 (SCB Securities) 則認為，泰銖近期震盪，只是外資拋售泰股的原因之一，事實上，在冠狀病毒疫情爆發之前，泰國經濟成長就已不如預期。

受到疫情影響，中國遊客赴泰國旅遊人數減少，將大為削弱泰國的經常帳盈餘，ING Groep NV 將泰銖兌美元的年底目標價從 30.5 調降至 32.50。

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