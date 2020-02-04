今年雲端基礎建設支出年增3成 台供應鏈受惠

雲端伺服器需求持續升溫，市場分析，由於廠商製造基地分散，短期受肺炎疫情影響有限，根據研調機構 Canalys 預期，今年全球各大資料中心雲端基礎建設支出將年增 32%，達到 1410 億美元 (約新台幣 4.2 兆元)，相關雲端、伺服器基礎建設供應鏈包含廣達 (2382-TW)、緯穎 (6669-TW)、英業達 (2356-TW) 等，可望受惠。

Canalys 表示，從金融服務到醫療保健等行業都在進行數位轉型，以因應資料儲存、AI 分析、雲端應用等需求，預期未來 5 年，公有雲中將出現更多應用，雲端基礎建設動量將持續，2024 年全球雲端基礎建設支出將達 2840 億美元 (約新台幣 8.5 兆元)，較去年成長雙倍以上。

依台灣代工廠雲端事業布局，廣達、緯穎集中北美四大資料中心客戶，包含臉書 (FB-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、微軟 (MSFT-US) 等，廣達也取得谷歌 (GOOGL-US) 訂單，資料中心營收約占伺服器 8 成以上，緯穎則是 100% 資料中心客戶，英業達則是平均分散資料中心、傳統伺服器，其中資料中心客戶主要為谷歌。

而近期新型冠狀病毒 (簡稱武漢肺炎) 疫情升溫，法人認為，雲端伺服器需求受疫情影響程度較低，加上廠商生產基地分散，廣達伺服器集中台灣生產，緯穎、英業達也都分別在墨西哥、捷克等地有組裝據點，可彌補中國延後復工的空窗期。

依品牌來看，Canalys 指出，去年投資雲端基礎建設前 3 大廠商分別為亞馬遜、微軟、谷歌，雖然亞馬遜仍拿下全球最高市占，但微軟旗下 Azure 因加強企業服務並導入 Windows Server 2008 等服務，市占率年增 2.7 個百分點，達 16.9%，成長最快。