台廠群聚大城「鄭州」跟進宣布封閉式管理

週 (4 日) 午後鄭州市政府宣布，為防止肺炎疫情擴散，落實中國中央政府要求「內防擴散、外防輸入」的要求，將對轄區內政府機關、企業、社區等進行封閉式管理。

鄭州市政府指出，該市行政區域內的所有黨政機關、企事業單位、社區等，原則上只保留一個出入口，並視情況設置緊急通道，且須安排人員值守。

而在政府機關和企事業單位門口、社區出入口全面建立防疫檢查服務點，並進行嚴格出入管制、身份核實、測量體溫等措施，發現有發燒或疑似症狀須及時呈報，並交由轄區衛生健康部門依流程處理。

同時社區原則上不允許訪客進入，常住、租住、暫住人員須憑相關證明，並在該社區出入口防疫檢查服務據點備案後，憑證出入。外送、快等人員與收件人電話聯繫後，可在目的地檢查服務點進行無接觸取件。

至於外來人員如有特殊情況確需進入封閉管制區域，必須說明理由、登記備案並接受體溫檢測，方可由單位或社區內人員陪同進入。

此外，所有進出人員要主動配合防疫工作，如實登記資訊，接受體溫檢測，及時報告異常情況。對於在非常時期發生不聽勸阻、滋事等行為，一律依法辦理。

原則上不得在單位、社區保留的出入口之外擴大區域、設置障礙，阻礙通行；不得要求已經登記備案並發放通行憑證的人員進出重複登記；不得阻止身份準確、體溫正常、無其他異常狀況的人員返回居住地。

同時鄭州目前也實施自主管理，要求民眾若自河南省境內返回駐地者須居家隔離觀察 7 天，從河南省境外重點疫區返回駐地者則要隔離觀察 14 天。