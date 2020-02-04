大選加上疫情1月房市買氣降  桃園受惠重大建設撐住交易熱度

六都 1 月買賣移轉量一致走跌，其中桃園年減 3.95% 表現最好；專家分析，桃園市一月移轉量在年增上相較其他五都的跌幅為輕，一方面航空城、亞洲矽谷計劃等重大建設發酵；另一方面房價仍為北台灣三都中較親民，買盤穩定轉進。較值得注意的是桃園市多個行政區呈現年增，較去年同期為佳，包括房市熱區桃園區、中壢區等，而龜山區、觀音區更比去年同期成長 63.33%、75%，新案顯然持續交屋，熱度不減。

根據各直轄市地政局公布今年 1 月最新建物買賣移轉棟數表現，分別是台北市 1915 棟，月減 24.31%，年減 16.48%；新北市 3952 棟，月減 31.32%，年減 18.88％；桃園市 2970 棟，月減 33.5%，年減 3.95%；台中市 2821 棟，月減 36.25%，年減 26.52%；台南市 1554 棟，月減 25.54%，年減 27.69%；高雄市 2288 棟，月減 25.08%，年減 34.98%。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡分析， 桃園市議題多元，房價相對於雙北更容易吸引首購族，不動產市場交易活絡，「其中 桃園龜山 A7 重劃區因為有 A7 合宜住宅 4 千多戶進駐，也打破以往新興區域多是空城刻板印象，又加上房價親民，有機場捷運線，一再炒熱房市話題，同樣吸引雙北首購族移入，拉抬區域交易。」 桃園區、中壢區同樣受惠房價基期相對低於雙北，推案量大、交易量高，一直穩定帶動桃園市的買賣移轉棟數。

台灣房屋智庫經理陳炳辰表示，今年年節較早，等同一月下旬都在放假，加上選舉結果也在月初才揭曉，都讓一月干擾因素多，遂導致六都量能銳減；所幸三、四月天氣逐步回暖，有利控制病毒，且適逢建商推案檔期，將讓房市再現穩定走增態勢，金鼠年房市仍值得期待。