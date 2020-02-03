唐錦祥：景氣好共襄盛舉、景氣差共度難關   屹立房產代銷40年

在房地產廣告媒體圈享有盛名的名緯廣告，精準的切中購屋者需求、擴大地產業主對於新聞與廣告互相平衡的服務，其中的操盤手 - 名緯廣告董事長唐錦祥， 以一句「景氣好共襄盛舉、景氣差共度難關」，在地產圈屹立 40 年，業界親切地稱他為「唐爸」。唐爸導入近 20 年來累積下的大數據資料庫，首創網路平台、新聞、廣告服務整合的先驅，提供地產業界新的推案思維。

唐錦祥表示，房地產廣告服務，就是不斷提供業主服務與創新的媒合過程，「媒體效果的好壞是主導業績的必然因素，但是負責、誠信的態度，將會是主導未來企業品牌的根本原因。」

他回憶，自己 24 歲進入房地產、如今已達古稀之年；他當時在標準建設附屬標準廣告公司的媒體部擔任媒體購買，「在老三台、兩大報的時代，廣告版面很少、非常難做。」唐錦祥工作了兩年後，卻碰上房地產第一次禁建以及能源危機，因此報紙縮成 3 大張，造成許多建設公司倒閉、廣告公司也跟著收掉。

為了善後，唐錦祥自願留在已經宣告倒閉的公司中，他盡可能減少當時支持他的客戶損失，長達 4 個月不支薪的時間，他協助所有倒帳、開票事宜，甚至用母公司的建材抵報社廣告費。時任遠東集團裕民廣告主管陳志成，發現唐錦祥重道義講道理、在廣告業與房地產之間快速累積下信譽，便邀請他到裕民廣告擔任媒體部經理、同樣負責媒體採買，這份工作一做 18 年。

老媒體時代經濟正好、但廣告版面少，當時的廣告版面都交由可以發稿的 8 位媒體購買，人稱「八大金剛」，唐錦祥就是其中一位；為了應付建設公司的發稿需求，他每天早上 8 點半準時中國時報搶版面、10 點半再到聯合報喬版面。雖然客戶要求的版面很難處理，但靠著柔軟的身段，從中跟客戶建立良好客戶互動與信任，包括寶佳、茂德建設、中悅、麗寶都是他當時服務的客戶，另外 1111 人力銀行總裁林文雄、吉美建設總經理林進輝、寶記建設董市長吳江輝，都成為他的莫逆之交。

44 歲那年、唐錦祥自立門戶、成立名緯廣告公司，成功成為報社、建商之間的溝通橋樑，同樣秉持著誠信、誠懇待人的座右銘，經常為建商、代銷舉辦記者招待會。但即使廣告業主受到經營挫折、資金週轉困難，依然繼續服務，協助度過難關。

唐錦祥笑說，自創立公司以來，他一共跌倒 3 次。第一次賠 2 千萬，當時為了站起來，再次租屋、騎機車上班；第二次則是廣告費被退 3 千多萬；第三次更慘，週轉金被倒、負債上億元；所幸都有不少貴人與好友伸出援手，「在此同時，我深深覺得跟客戶的交情已經超過同業關係，反而是一種大家庭的感覺。」 這樣的情義也延伸至企業內部；唐錦祥堅持再不景氣也不裁員，要先留住人才才能轉型成功，「如今我們有網路、自有電視台，我想我的堅持還是對的。」

近幾年有感於網路興起與紙媒的轉替，唐錦祥宣布成立「富比士網路科技」，配合自有媒體運作，透過市場新聞、也幫助業者做單一建撰述，讓名緯歷經奢侈稅、兩稅合一的房地產不景氣當中，透過擴大服務的範疇轉型成功。