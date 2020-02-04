2019十大房產代銷出爐  海悅接案1189億元奪冠

回顧 2019 房市回溫，建商積極布局，代銷接案也重回 2013 年的盛況水準；數字科技 (5287) 旗下 591 統計 2019 接案排名，海悅廣告在各地重劃區積極接案、以破千億元接案量勇奪冠軍，亞軍由接案超過 7 百億的老牌代銷新聯陽奪得，信義代銷則是靠著接下雙北市指標豪宅以黑馬之姿拿下第三名。

數字科技 (5287) 旗下 591 新建案統整六都、新竹 2019 年各代銷業者接案量，去年前十大代銷依序為海悅、新聯陽、信義、甲山林、上揚、新高創、華威、甲桂林、新理想、璞園 。海悅廣告以約 1189 億元的量體稱霸，接案地圖遍布全台，不乏百億上下的重劃區推案加持，推升整體表現，全年度仍有破千億的好成績。



新聯陽 2019 以超過七百億元的接案量位居亞軍，整年度承接了兩大豪宅案，一是在新板特區旁的「馥華艾美」，稀有地段又加上飯店規畫開發，首波釋出案量快速完銷，再來就是位於台中勤美綠園道旁的「勤美之森」同樣除住宅產品外，將引進洲際飯店規劃，吸引區域高端購屋客群。信義代銷挾著全房產銷售的優勢，結合房仲店頭買方資源，2019 年接案包括信義計畫區總銷兩百億元的「冠德信義」豪宅及板橋江翠北側重劃區自建案「信義嘉和」進場，接案量一口氣衝上第三名。

甲山林 2019 年也有不少自建自售案進場拉抬，奪下本次調查第四名，像是新北汐止區的「美麗山林」基地 1.8 萬坪大面積開發，規劃華廈、透天產品，在當地引起不少注目度。

深耕高雄的「南霸天」上揚國際建築團隊 2019 年除了在高雄舊商圈前鎮、前金分別接下「世界心」、「愛情河左岸」等案，還在三民河堤社區承接地上權案「河堤世界」，該區域近期少有新案，且地上權產品 1 字頭房價有其競爭力，來人狀況不錯。



第六名新高創廣告，2019 年拿下位於三重體育館旁的「築禾交響院」預售案，超過 3 千坪大基地，規劃換屋型產品，總銷達 155 億元，是在當地少見的大量體新案，為周邊換屋族提供新的選擇。主力接案多在新竹房市的華威廣告，北上到桃園龜山 A7 重劃區，去年一口氣接下了富宇建設 4 個建案，總銷約 250 億元，推升總案量奪下本次調查第七名。



豪宅專門戶甲桂林廣告去年接案量第八名，2019 年拿下台北市信義區指標商辦產品「ONE360 昇陽國際」預售案，在雙北市各區都有中量體接案，表現穩定。新理想廣告 2019 年則是台中以北的各地舊市區接案，首購、換屋型產品均有，切合目前自住市場，總接案量位居第九名。



璞園建築去年接案重質不重量，像是在華城特區接下「康橋旭」別墅產品，總價 5 千萬元以上，再來在板橋江翠重劃區則是接下品牌建商國泰建設的「國泰田」，不管是接案地段或是建商口碑品質，看來都經過一番挑選。