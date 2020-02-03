〈財報〉安森美Q4每股獲利年減43% 盤前大跌逾6%

週一 (3 日)，半導體大廠安森美 (ON-US) 公布去年第四季和全年財報，第四季營收年減 7% 至 14 億美元，每股純益大減 43%，且低於分析師預期，帶動盤前股價大跌 6.05%。

安森美盤前股價 (圖：Investing.com)

Q4 財報關鍵數據：

營收報 14 億美元，年減 7%，符合分析師預期

non GAAP 淨利報 1.24 億美元，年減 44%

non GAAP 毛利報 4.86 億美元，年減 15%；毛利率報 12.3%

non GAAP 稀釋後每股純益 (EPS) 報 0.30 美元，年減 43%，低於 FactSet 調查分析師預期的 0.32 美元

2019 年全年財報關鍵數據：

營收報 55.18 億美元

non GAAP 毛利率報 14.1%

non GAAP 稀釋後每股純益 (EPS) 報 1.49 美元

(圖：安森美官網)

安森美表示，該公司正在尋求出售其位在比利時歐丹亞德 (Oudenaarde) 的汽車零件工廠，該廠支持低、中和高壓模擬 CMOS(互補金屬氧化物半導體) 和 BCD 技術。

公司展望：

安森美首席執行長 Keith Jackson 表示：「相信在汽車、工業和雲端電源半導體終端市場中的強大競爭力，以及這些市場的長期趨勢，將繼續成為公司創造卓越表現的關鍵驅動力。」

Jackson 稱：「隨著營收表現持續強勁，我們正在採取措施，針對製造業務進行結構性調整，以擴大利潤率，同時加快 300 毫米晶圓廠的生產時程。」

安森美預計，2020 年第一季營收將落在 13.55 億至 14.05 億美元間，符合市場普遍預期的 13.5 億美元；毛利率落在 33.7-34.7%。