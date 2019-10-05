〈台攻自駕商機〉瞄準智慧交通生活 產官學合作推自駕車平台

國發會委託中華電 (2412-TW) 執行自動駕駛運行暨資訊整合平台計畫，今 (5) 日攜手緯創 (3231-TW)、資策會、工研院、電電公會、勤崴國際、豐榮客運、成功大學，發表國內第一個自動駕駛資訊整合平台，瞄準智慧交通生活，預期未來將擴大應用於各縣市政府，並拓展到國外市場。

據了解，資訊整合平台可同時蒐集不同類型的自駕車，在不同地點的運行狀況，並在平台上建立與高精圖資系統的傳輸機制，確保自駕車圖資隨時維持在最新狀況，此專案是由國發會發起，目標是打造世界領先的自駕車資訊整合平台系統。

國發會主要委託合作對象為中華電，因其提供通訊聯網系統，而未來 5G 通訊開通後，也可望透過中華電將 5G 導入平台，提升系統即時傳輸，讓政府相關監理交通單位即時掌握路網、道路資訊，預期最快明年就會開始進行二期試驗，將在桃園青埔地區進行測試。

中華電信董事長謝繼茂表示，平台可提供自駕車的車內外即時影像、車輛即時位置及事件紀錄，並整合路口即時影像與高精地圖系統，讓營運業者能掌握自駕車的行駛狀況，確保自駕車運行及用路人安全，未來更可望提供政府部門、監理單位運用資料進行數據分析，即時掌握路況、更新環境設備。

而緯創提供資訊軟體平台，將能導入各廠自駕車進入平台系統，目前合作上線的自駕車品牌，包含桃園虎頭山運行的自駕小巴、台中豐榮客運、成大自主研發的自駕車，預期明年將可擴大應用到地方政府、民間企業，打造智慧化的自動駕駛交通，未來也將配合新南向政策，將系統拓展延伸到東南亞地區。