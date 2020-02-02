〈武漢肺炎疫情〉高中職以下延後2周開學 家長可請防疫照顧假

中國新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，教育部長潘文忠今 (2) 日宣布，目前國內雖無社區感染風險，但為了學生健康，決議高中職 (含) 以下學校，延後 2 周至 2 月 25 日開學，並縮短暑假，7 月 14 日休業；此外，勞動部也宣布，12 歲以下孩童的家長可請防疫照顧假，雇主一定要准假。

近日口罩供應不足引發民眾恐慌，面對開學在即，除了成大、中山、逢甲等 7 所大學陸續宣布延後開學，以避免校園發生群聚感染事件，經專家討論後，教育部也決議高中職 (含) 以下延長寒假 2 周，2 月 15 日不用補課，基於一學年上課 200 天的規定，109 學年度暑假延後至 7 月 15 日至 8 月 29 日。

潘文忠強調，國中會考、技專統測及大學指考日程不變，命題範圍將配合縮減調整，不會影響考生權益，而只要有中港澳旅遊史的教職員、學生，都必須進行 14 天的居家隔離。

此外，為讓家長可照顧 12 歲以下孩童，教育部及勞動部研擬學生家長可請防疫照顧假，請假期間，雇主應予准假，不可視為曠職、不可扣全勤獎金、不能刁難，因寒假推遲 2 周，因此，防疫照顧假可請到 14 天，是否給薪則依個別公司規定處理，勞動部呼籲雇主一起共體時艱。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，中國新型冠狀病毒肺炎疫情持續升溫，除湖北外，浙江、廣東、湖南等省份病例皆大幅增加，其中，廣東有超過 15% 病例無湖北活動史，研判已有社區傳播情形，今日起列為二級流行地區，而小三通入境者則一律居家檢疫 14 天，陳時中強調，台灣一定要守住社區感染這條防線。

根據中國疾控中心最新通報，中國累計 31 省市區 (不含港澳) 確診 14380 例新型冠狀病毒感染個案，較昨日新增 2590 例 (湖北單一省份即增加 1921 例)，其中 2110 例重症，304 例死亡，國際間累計 152 例確診，分布於 25 個國家 / 地區，較前日新增西班牙，台灣目前仍維持 10 例確診個案。