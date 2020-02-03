〈景氣燈號〉疫情升溫影響經濟 國發會：短期衝擊但長期可望反彈彌補

國發會今 (3) 日公布去年 12 月景氣燈號，連 2 亮「穩定」綠燈，但新型冠狀病毒 (簡稱武漢肺炎) 疫情持續升溫，恐衝擊全球經濟發展，國發會經濟發展處處長吳明蕙表示，短期疫情衝擊經濟發展，但依照過往 SARS 經驗，長期生產消費可望反彈彌補回來，因此對台灣未來景氣仍正面看待。

吳明蕙表示，觀察目前武漢肺炎疫情狀況，台灣這次在疫情控管上相較 2003 年 SARS 好，目前台灣確認病例為 10 例，但由於中國是全球重要的經濟體，根據研調機構 IHS 數據顯示，2013 中國 GDP 占全球比重僅達 4.26%，但 2019 年中國 GDP 占比升高至 16.27%，顯示中國在全球經濟地位逐步提高，因此台灣恐受中國外溢效益影響。

吳明蕙表示，觀察中國武漢肺炎疫情對台灣首要衝擊的產業，包含觀光旅遊、零售餐飲、商務運輸等，且部分零組件遞延出貨也影響廠商出貨時程，連帶對金融股匯市場造成衝擊，而疫情從 1 月底升溫，預期 2 月開始相關衝擊反應將較明顯。

但從台灣民間消費來看，吳明蕙指出，2013 年 SARS 疫情影響約 5-6 個月，但衝擊只有在第 2 季較大，當年第 1 季民間消費成長率為 1.4%，第 2 季則為 - 1.1%，但第 3 季、第 4 季則呈現大幅成長，分別達 5.8%、5.2%，顯示疫情衝擊短期經濟發展，但長期仍可望彌補回來。

吳明蕙進一步，疫情持續延燒，現階段仍難評估疫情影響程度，但從領先、同時指標分析，統計至去年 12 月為止，領先指標連續 12 月正成長，累計增幅為 2.5%，同時指標則為 8 個月正成長，累計增幅為 3%，顯示台灣整體經濟狀況仍呈現穩健成長，且台灣民間投資活動，包含 5G 趨勢、半導體投資方向不變。