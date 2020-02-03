不畏疫情干擾 台中造鎮案4天賣出1.5億元

今年春節連假受武漢肺炎衝擊，加上天氣濕冷，全台各地案場的來客量均受影響，中部地區品牌建商買氣卻微幅成長，傳出意外的銷售佳績，其中「遠雄之星」系列造鎮案廣受好評，無論成交速度、交易總額均居區域之冠，春節連假銷售更是突破 1.5 億元。

緊鄰台中港三井 OUTLET PARK 的「遠雄之星」系列造鎮案春節前夕人潮便已逐步湧現，「遠雄之星」接待中心趁勢提早於初二開工，遠雄房地產重金推出「感恩祭」、「夢想主場」樂園以及「遠遊幸福五大洲」三大賞屋活動，獎項總價值超過四百萬元，成功吸引大量來客，春節四天連假來客量每天達 100 組，來客量高達 400 組，成交戶數達 20 戶，總銷售金額達 1.5 億元

而雄踞北屯區的總太地產也表現亮眼，總太「聚作 · 共好幸福銷售中心」提前於大年初三開工迎客，亦有不少住戶報名參與新春手作課程 - 彩繪燈籠活動，「總太聚作」、「共好 MELODY」平均每天來客人潮逾 20 組，自開賣至今，「總太聚作」銷量已過半，「共好 MELODY」更是銷售幾近 9 成。

顧及賞屋人潮的健康，針對武漢肺炎的防疫措施，總太銷售現場每日清潔加強消毒、尤以大門、各包廂進出口門把、電梯按鈕、球池為加強重點，相關出入動線 (大門口、電梯口、櫃台、閱讀區) 提供免觸碰式消毒酒精；接待中心現場氣窗開啟、各包廂洽談時保持通風；球池暫時清空並關閉；並提供免接觸額溫槍以備體溫量測需求。

上市櫃建商坤悅開發各案場皆於初三開工搶市，雖然疫情陰影壟罩全國，但過年期間仍有不少人潮；位於太平與大里交匯處的坤悅「迎新墅」獲得不少首換、年輕小家庭青睞；年假期間更有不少客戶透過臉書、看板電話預約看屋，目前銷售達坐七望八佳績。下半年將推出東區「坤悅高飛」、南屯區「坤悅好時光」，新案推出即有高度詢問。

立智國際總經理王耀斗表示，台中民眾購屋理性、重視品牌價值，面對疫情、各大建商除了加強化防疫措施，増加清潔消毒頻率和案場服務人員來協助顧客外，平日耕耘的品牌實力和口碑在這時候更見真章，發揮聚客效應進而提升買氣。