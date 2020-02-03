A股開盤重挫逾8% 醫療類股成亮點

在延長春節後，週一 (3 日)A 股三大指數開盤立即出現補跌，上證綜指以大跌 8.73% 開出，深圳成指則大跌 9.13%，創業板指大跌 8.23%，開盤最大亮點則是醫療及生技相關類股，紛紛掀起漲停潮。

滬深兩地市場一開盤就有逾 3000 檔個股跌停，逾 3200 檔個股跌幅逾 9%。而醫療與生技類股則掀起漲停潮，如中國醫藥、海正藥業等多檔個股出現漲停。

而在 A 股大幅低之際，北向資金利用機會逢低承接，開盤 6 分鐘已大幅淨流入近人民幣 30 億元。

(圖片: AFP)

中國海通證券表示，肺炎疫情導致股市出現重挫不失為一個找買點的機會。雖然中國第一季經濟成長會受到肺炎疫情衝擊而減速，導致股市下挫，債市上漲。

但在去年第四季時，中國經濟已經出現觸底反彈的跡象，若在今年第二季後，疫情能有效控制，再加上災後需求的復甦，中國經濟成長將有機會恢復至 6% 左右，到時股市也有機會收復失土，而公債殖利率也將重新回升。

同時，武漢肺炎疫情不會改變 A 股中長期上漲的趨勢。以指數歷史發展來看，要改變指數趨勢只有在政策面或基本面出現重大轉折才會出現。

肺炎疫情對基本面影響則類似 2003 年的 SARS，屬短期性。只要隨著疫情漸漸得到控制，指數將會反彈走升。

中國中信證券則認為，現階段資金將明顯流向公債市場，而在疫情影下，中國經濟會受到較為明顯的衝擊，但相對而言主管機關也會保持流動性在較為寬鬆的情況。投資人可留意，若股市出現大幅度的修正，可留意超跌的個股，逢低分批布局。

