【群益金鼎證券】群益權證週報－權證量縮，投資人決戰台積電與加權指數權證

撰文 \ 群益金鼎證券衍生性商品部

2020/1/27~1/31 權證市場投資人大量集中部位在加權指數與台積電 (2330-TW)，兩標的市值與 theta 市占均成長，同時在權證量能未能恢復，占大盤比不足 1% 的情況下，台積電成交市占 9.91%，加權指數 6.08%，與鴻海(2317-TW) 4.09% 共計占市場兩成比重。投資人加碼認購權證以台積電的 6,200 萬最多，鴻海 3,200 萬，旺宏(2337-TW) 近 3,000 萬，泰鼎 (4927) 也有 2100 萬。其他加碼千萬以上的標的包括國巨 (2327)、聯發科(2454)、群聯(8299-TW)、原相(3227-TW)、元大 S&P 原油正 2(00672L-TW)、環球晶(6488-TW)、緯穎(6669-TW)、加權指數、中美晶(5483-TW)、0050-TW)、群創(3481-TW)、健策(3653-TW)、穩懋(3105-TW)、玉晶光(3406-TW)、威剛(3260-TW)、華新科(2492-TW) 與友達 (2409-TW) 等。認售加碼以陸股 ETF 的元大滬深 300 正 2(00637L-TW)與富邦上証正 2(00633L-TW)逾千萬最顯著，鴻海、大江 (8436-TW)、台光電(2383-TW) 與台積電也有 400 萬以上的加碼。

不難發現，認購權證的加碼存在反彈預期，但上週五 (1/31) 的美股走勢似乎對本週 7.37 億的認購加碼形成考驗，如果交易者預期市場實質波動與振幅仍偏高，而決定以權證進行交易，需要檢視適當天期與價內外的權證。在權證篩選的條件上，指數類需要留意除權息的問題，目前 120 天以內的權證即便不考慮正逆價差，也較不易受除權息旺季的影響，同時價內外幅度可能設在 5% 以內進行篩選，效果較好。

權證交易需重權證條件與造市報價，留意造市商得不報價時機

加權指數參考台灣 VIX 指數、個股等多參考 20 天歷史波動率 (HV20)，如果 VIX 與 HV20 大於權證造市隱波分別達 3% 與 5%，權證造市商基於風險可不報賣價。僅單邊報價的情況發生時，投資人需留意權證價格的合理性，以免誤中其他投資人高賣低買的釣魚(愚) 單，並切記不要追價過於樂透或價差拉開的權證。