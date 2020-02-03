〈武漢肺炎疫情〉持續升溫衝擊終端需求 宏碁、華碩首季營運有壓

新型冠狀病毒 (簡稱武漢肺炎) 疫情升溫，市場擔憂衝擊終端消費市場需求，品牌廠宏碁 (2353-TW)、華碩 (2357-TW) 首季營運有壓，且第 1 季原本就是淡季，加上英特爾處理器仍缺貨，電競產品成長進入高原期，都為筆電出貨添變數。

法人指出，宏碁消費型筆電占比高達 5 成，英特爾處理器若缺貨到年底，對宏碁營運壓力較大，加上過去動能較強的電競產品，也因進入成長高原期，估成長幅度收斂至 5%，年初又有武漢肺炎疫情影響，今年筆電出貨成長有限。

宏碁去年推出 ConceptD 創作者品牌，近日也推一系列新品開賣，包含 ConceptD 7 Pro、ConceptD 5 Pro 等，可望帶動一波換機、購機潮，惟市場仍在剛起步階段，占比不高，對於出貨貢獻有限，因此法人認為，宏碁今年成長動能，仍由策略布局的轉投資、子公司帶動，包含安圖斯、建碁 (3046-TW)、安碁資訊 (6690-TW) 等。

另一方面，華碩雖然去年下半年板卡、筆電、電競產品出貨皆有成長，但受英特爾處理器供應延遲，今年出貨同樣有壓，加上積極轉型手機事業，受中國供應鏈復工延期影響，除終端需求下滑、供貨也恐延後，衝擊營運。

根據研調機構 DIGITIMES Research 預估，去年因美中貿易戰拉貨、商務換機潮等因素帶動，去年全球筆電出貨量仍年增 4.1%，但今年第 1 季，隨著商用換機需求進入尾聲、英特爾處理器缺貨問題仍在，加上近期爆發的武漢肺炎疫情衝擊終端需求，第 1 季筆電出貨恐衰退至 3354.7 萬台、季減逾 17%。